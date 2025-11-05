

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月31日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1723> 日本電技 東Ｓ +6.75 11/ 4 上期 78.37

<1826> 佐田建 東Ｓ +5.36 11/ 4 上期 75.19

<3157> ジオリーブＧ 東Ｓ +3.56 11/ 4 上期 75.78

<5367> ニッカトー 東Ｓ +3.24 11/ 4 上期 28.99

<1787> ナカボテック 東Ｓ +2.87 11/ 4 上期 赤転



<9845> パーカー 東Ｓ +1.70 11/ 4 上期 96.18

<3317> フライングＧ 東Ｓ +1.07 11/ 4 上期 27.41

<4746> 東計電算 東Ｓ +0.52 11/ 4 3Q 14.23

<7229> ユタカ技研 東Ｓ +0.16 11/ 4 上期 36.75



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



