―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月31日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1723> 日本電技 　　　東Ｓ　　 +6.75 　 11/ 4　　上期　　　 78.37
<1826> 佐田建 　　　　東Ｓ　　 +5.36 　 11/ 4　　上期　　　 75.19
<3157> ジオリーブＧ 　東Ｓ　　 +3.56 　 11/ 4　　上期　　　 75.78
<5367> ニッカトー 　　東Ｓ　　 +3.24 　 11/ 4　　上期　　　 28.99
<1787> ナカボテック 　東Ｓ　　 +2.87 　 11/ 4　　上期　　　　赤転

<9845> パーカー 　　　東Ｓ　　 +1.70 　 11/ 4　　上期　　　 96.18
<3317> フライングＧ 　東Ｓ　　 +1.07 　 11/ 4　　上期　　　 27.41
<4746> 東計電算 　　　東Ｓ　　 +0.52 　 11/ 4　　　3Q　　　 14.23
<7229> ユタカ技研 　　東Ｓ　　 +0.16 　 11/ 4　　上期　　　 36.75

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース