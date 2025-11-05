決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三菱商、ＮＴＴ、商船三井 (11月4日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月31日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6806> ヒロセ電 東Ｐ -16.21 11/ 4 上期 -7.32
<7729> 東京精 東Ｐ -8.69 11/ 4 上期 13.83
<8283> ＰＡＬＴＡＣ 東Ｐ -5.69 11/ 4 上期 -3.55
<7723> 愛時計 東Ｐ -5.55 11/ 4 上期 31.87
<4005> 住友化 東Ｐ -5.51 11/ 4 上期 －
<1301> 極洋 東Ｐ -5.46 11/ 4 上期 -21.51
<6644> 大崎電 東Ｐ -5.44 11/ 4 上期 18.94
<4689> ラインヤフー 東Ｐ -4.28 11/ 4 上期 31.76
<8058> 三菱商 東Ｐ -4.12 11/ 4 上期 -49.26
<4203> 住友ベ 東Ｐ -4.06 11/ 4 上期 4.58
<9104> 商船三井 東Ｐ -4.04 11/ 4 上期 -54.33
<7609> ダイトロン 東Ｐ -3.78 11/ 4 3Q 32.36
<8081> カナデン 東Ｐ -3.48 11/ 4 上期 18.10
<6718> アイホン 東Ｐ -3.41 11/ 4 上期 -53.53
<9432> ＮＴＴ 東Ｐ -3.35 11/ 4 上期 1.19
<4886> あすか薬ＨＤ 東Ｐ -2.77 11/ 4 上期 -19.69
<8173> 上新電 東Ｐ -2.36 11/ 4 上期 12.77
<3371> ソフトクリエ 東Ｐ -2.20 11/ 4 上期 10.27
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ -1.81 11/ 4 上期 50.89
<8255> アクシアル 東Ｐ -1.74 11/ 4 上期 1.48
<9021> ＪＲ西日本 東Ｐ -1.14 11/ 4 上期 16.78
<6841> 横河電 東Ｐ -0.80 11/ 4 上期 10.56
<4326> インテージＨ 東Ｐ -0.76 11/ 4 1Q 433.02
<8002> 丸紅 東Ｐ -0.74 11/ 4 上期 23.89
<4042> 東ソー 東Ｐ -0.05 11/ 4 上期 1.41
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース