―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月31日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6806> ヒロセ電 　　　東Ｐ 　 -16.21 　 11/ 4　　上期　　　 -7.32
<7729> 東京精 　　　　東Ｐ　　 -8.69 　 11/ 4　　上期　　　 13.83
<8283> ＰＡＬＴＡＣ 　東Ｐ　　 -5.69 　 11/ 4　　上期　　　 -3.55
<7723> 愛時計 　　　　東Ｐ　　 -5.55 　 11/ 4　　上期　　　 31.87
<4005> 住友化 　　　　東Ｐ　　 -5.51 　 11/ 4　　上期　　　　　－

<1301> 極洋 　　　　　東Ｐ　　 -5.46 　 11/ 4　　上期　　　-21.51
<6644> 大崎電 　　　　東Ｐ　　 -5.44 　 11/ 4　　上期　　　 18.94
<4689> ラインヤフー 　東Ｐ　　 -4.28 　 11/ 4　　上期　　　 31.76
<8058> 三菱商 　　　　東Ｐ　　 -4.12 　 11/ 4　　上期　　　-49.26
<4203> 住友ベ 　　　　東Ｐ　　 -4.06 　 11/ 4　　上期　　　　4.58

<9104> 商船三井 　　　東Ｐ　　 -4.04 　 11/ 4　　上期　　　-54.33
<7609> ダイトロン 　　東Ｐ　　 -3.78 　 11/ 4　　　3Q　　　 32.36
<8081> カナデン 　　　東Ｐ　　 -3.48 　 11/ 4　　上期　　　 18.10
<6718> アイホン 　　　東Ｐ　　 -3.41 　 11/ 4　　上期　　　-53.53
<9432> ＮＴＴ 　　　　東Ｐ　　 -3.35 　 11/ 4　　上期　　　　1.19

<4886> あすか薬ＨＤ 　東Ｐ　　 -2.77 　 11/ 4　　上期　　　-19.69
<8173> 上新電 　　　　東Ｐ　　 -2.36 　 11/ 4　　上期　　　 12.77
<3371> ソフトクリエ 　東Ｐ　　 -2.20 　 11/ 4　　上期　　　 10.27
<2296> 伊藤米久ＨＤ 　東Ｐ　　 -1.81 　 11/ 4　　上期　　　 50.89
<8255> アクシアル 　　東Ｐ　　 -1.74 　 11/ 4　　上期　　　　1.48

<9021> ＪＲ西日本 　　東Ｐ　　 -1.14 　 11/ 4　　上期　　　 16.78
<6841> 横河電 　　　　東Ｐ　　 -0.80 　 11/ 4　　上期　　　 10.56
<4326> インテージＨ 　東Ｐ　　 -0.76 　 11/ 4　　　1Q　　　433.02
<8002> 丸紅 　　　　　東Ｐ　　 -0.74 　 11/ 4　　上期　　　 23.89
<4042> 東ソー 　　　　東Ｐ　　 -0.05 　 11/ 4　　上期　　　　1.41

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース