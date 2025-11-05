決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 任天堂、大和、日野自 (11月4日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月31日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6471> 日精工 東Ｐ +14.54 11/ 4 上期 107.64
<2282> 日ハム 東Ｐ +12.50 11/ 4 上期 32.56
<7974> 任天堂 東Ｐ +8.01 11/ 4 上期 60.46
<7951> ヤマハ 東Ｐ +6.06 11/ 4 上期 56.65
<7205> 日野自 東Ｐ +5.13 11/ 4 上期 87.90
<6200> インソース 東Ｐ +4.35 11/ 4 本決算 13.39
<4534> 持田薬 東Ｐ +3.80 11/ 4 上期 26.97
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ +2.81 11/ 4 上期 14.02
<2222> 寿スピリッツ 東Ｐ +2.43 11/ 4 上期 -0.04
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ +2.23 11/ 4 上期 -0.48
<8601> 大和 東Ｐ +2.19 11/ 4 上期 -11.50
<7537> 丸文 東Ｐ +0.17 11/ 4 上期 -43.50
<4547> キッセイ 東Ｐ +0.12 11/ 4 上期 赤転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース