―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月31日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6471> 日精工 　　　　東Ｐ 　 +14.54 　 11/ 4　　上期　　　107.64
<2282> 日ハム 　　　　東Ｐ 　 +12.50 　 11/ 4　　上期　　　 32.56
<7974> 任天堂 　　　　東Ｐ　　 +8.01 　 11/ 4　　上期　　　 60.46
<7951> ヤマハ 　　　　東Ｐ　　 +6.06 　 11/ 4　　上期　　　 56.65
<7205> 日野自 　　　　東Ｐ　　 +5.13 　 11/ 4　　上期　　　 87.90

<6200> インソース 　　東Ｐ　　 +4.35 　 11/ 4　本決算　　　 13.39
<4534> 持田薬 　　　　東Ｐ　　 +3.80 　 11/ 4　　上期　　　 26.97
<7466> ＳＰＫ 　　　　東Ｐ　　 +2.81 　 11/ 4　　上期　　　 14.02
<2222> 寿スピリッツ 　東Ｐ　　 +2.43 　 11/ 4　　上期　　　 -0.04
<9619> イチネンＨＤ 　東Ｐ　　 +2.23 　 11/ 4　　上期　　　 -0.48

<8601> 大和 　　　　　東Ｐ　　 +2.19 　 11/ 4　　上期　　　-11.50
<7537> 丸文 　　　　　東Ｐ　　 +0.17 　 11/ 4　　上期　　　-43.50
<4547> キッセイ 　　　東Ｐ　　 +0.12 　 11/ 4　　上期　　　　赤転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース