後藤真希、モー娘。時代に「すんごいコロコロ電話番号変えてた」理由

タレントの後藤真希（40歳）が、11月4日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波♪」（テレビ東京系）に出演。モーニング娘。時代、電話ボックスに電話番号が貼られ、「知らない人から1分おきにコール」が鳴っていたと振り返った。



1999年に3期生として、13歳でモーニング娘。に加入し、一時代を築いた後藤。人気絶頂の頃、「電話番号も当時はセキュリティーが弱かったのか、なんかわからないんですけど、電話ボックスに貼られてたらしくて、私の電話番号が。知らない人から1分おきにコールが鳴るの。だからすんごいコロコロ電話番号変えてた」と話し、あのも猫のササキ（霜降り明星・粗品）もビックリ。



後藤は「だから友だちを登録することもなく、スタッフとかメンバーの連絡先しかもう登録してない、みたいな」と語り、あのは「こわ〜…」と絶句した。