今回は、医薬品業界のなかで専門分野を持つ「協和キリン」と「参天製薬」の社員待遇を比較してみます。

協和キリンは社名からもうかがえるようにキリンホールディングス傘下の製薬会社で、設立は1949年。2008年に協和発酵工業とキリンファーマが合併し協和発酵キリン（現・協和キリン）が発足しました。バイオテクノロジーと抗体医薬を中核技術とし、血液がん・難治性血液疾患、骨・ミネラル疾患が重点領域です。

参天製薬は1890年創業の眼科医薬品専門メーカー。国内眼科薬市場でトップシェアを誇ります。医療用の主力製品「アイリーア」や、一般薬「サンテFX」シリーズなどがあります。今年4月に国内初の小児近視進行抑制薬「リジュセア」を発売し、新たな成長分野を開拓しました。花粉・アレルギー用の目薬「サンテAL」を愛用している人も多そうです。

業績はどうでしょうか。売上高は協和キリン（24年12月期、連結）が4956億円、参天製薬（25年3月期、連結）が3000億円。営業利益は954億円と594億円、純利益は599億円と359億円です。

有価証券報告書によると、社員の平均年収は協和キリンが993万5000円、参天製薬が925万5000円。役員報酬は1人あたり平均で4670万円と4490万円です。

年代別の推定年収は、30歳時は協和キリンが879万円、参天製薬が808万円。40歳時は959万円と881万円、50歳時は1076万円と990万円となっています。

生涯給与はこうです。

▼協和キリン…3億4800万円

▼参天製薬…3億2000万円

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）は協和キリン8029万円、参天製薬7546万円です。85歳時は2420万円と2652万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。

（データ提供「Milize」=https://milize.co.jp）