「腐ってもフジテレビの看板枠、月9を上回ったわけで、制作サイドはニンマリですよ」（スポーツ紙デスク）

警察モノ、刑事モノは連ドラの定番。秋ドラマはテレビ朝日の「相棒」「緊急取調室」の“両巨頭”が君臨しているが、第3位に“異変”が起きている。唐沢寿明（62＝写真）主演のテレビ東京ドラマ9「コーチ」（金曜夜9時）が、沢口靖子（60）主演のフジテレビ月9「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」を超えているのだ。10月20日放送の「絶対零度」の世帯視聴率が5.5％で、同じ週の24日放送の「コーチ」が5.8％（関東地区=ビデオリサーチ調べ）。

「個人は3.1％で同率でしたが、同じベテラン刑事が主人公のドラマで、テレ東がフジ月9を上回るなんて“快挙”でしょう。唐沢さんは放送が始まる前のインタビューで『はっきり言うと視聴率的には勝ち目はないと思います』なんて謙遜していましたが、今どき5.8％なら大したものですよ」（前出のスポーツ紙デスク）

テレ東連ドラ主演は約7年ぶりとなる唐沢は「コーチ」で、伸び悩む若手刑事たちの元に警視庁人事二課から送り込まれた、謎めいた55歳の巡査部長を演じている。

「唐沢さんは頭髪もひげも白い“老けメーク”で演じていて、ネット上では、55歳の設定にしては《老けすぎじゃない？》なんてツッコミも。もっとも、あれは地毛を結んだだけなんです。“素”の唐沢さんは顔が老けないし、ずっと若々しいというイメージがあるから、余計に老けているように感じるのかもしれません」とドラマ制作会社関係者は笑う。

まあ、そのあたりはご愛敬か。ドラマ自体は《安心して見られる》《分かりやすい展開》《最近、考察を楽しむ作品が多い中、普通に楽しめて好きだなあ》などと、おおむね好評だ。

その唐沢、妻の山口智子（61）と共に長く所属した芸能事務所「研音」から年末に独立し、来年1月から新会社「TEAM KARASAWA」を立ち上げることを10月2日に発表したばかり。

「唐沢さん、山口さん、夫婦揃って、それも還暦を過ぎても高好感度を維持しつつ、第一線で活躍しているというのは、驚異的ですよ。唐沢さんはこれまでもコンスタントに主演ドラマがあって、今回の『コーチ』も順調なので、独立後もオファーが途絶える心配はないでしょう。まさに還暦パワー、恐るべし。山口さんもしかりで、 おしどり夫婦のイメージが強く、スキャンダルもないので、独立後はCMをはじめ“夫婦共演”の期待も高まっています」（広告代理店関係者）

第2の芸能人生も視界は良好か。

