旨み濃厚なスープ！山田水産『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』日本橋三越本店 期間限定出店

山田水産は、2025年11月5日(水)より、日本橋三越本店 本館B1F「フードコレクション」にて、『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』の期間限定出店を開催中です。

会場では、百貨店初登場となる三越限定仕様のラーメンや、無薬養鰻にこだわる自社ブランドのうなぎ商品が幅広く提供されます。

山田水産『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』日本橋三越本店 期間限定出店

会期：2025年11月5日(水)〜11月11日(火)

営業時間：10:00〜19:30(最終日は19:00まで)

場所：日本橋三越本店 本館B1F フードコレクション催事場

今回の期間限定出店では、『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』のイートインメニューや、テイクアウト商品が登場します。

山田水産のプレミアムブランド「山田のうなぎ」は、「愛情品質」を大切に、無薬養鰻・天然水育ち・炭火直焼・木樽仕込み醤油ダレなど、職人の技と徹底した品質管理で生み出されています☆

“鰻師”が育て上げた健康なうなぎだからこそ引き出せる唯一無二の美味しさを楽しめます。

イートインメニュー

山田のうなぎ 粋 うな骨らーめん 価格：1,800円

山田のうなぎ 粋 うな骨らーめん＋粋うなぎ飯(小)セット 価格：3,500円

山田のうなぎ 粋 うざく 価格：600円

山田のうなぎ 肝串 価格：500円

獺祭スパークリング 価格：1,300円

西の関(大分)手造り純米酒 価格：1,000円

ハートランド小瓶 価格：700円

注目は、百貨店初登場となる「山田のうなぎ 粋 うな骨らーめん（三越限定仕様）」です！

『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』で人気の“うな骨らーめん”を、最高級ブランド「山田のうなぎ 粋」で仕立てた百貨店限定仕様。

うなぎ20匹分の骨から丁寧に引いた旨み濃厚なスープに、喉ごしのよい細麺が絡みます。

香ばしい蒲焼・味付け卵・薬味が多層的な味わいを演出し、日本の伝統食“うなぎ”を新感覚の一杯へ昇華させた、ここでしか体験できない特別メニューです。

希少な資源を「骨一本たりとも無駄にしない」発想で活かす、山田水産ならではのサステナブルな取り組みでもあります。

店頭販売商品

山田のうなぎ 粋 弁当 価格：4,800円

山田のうなぎ 粋(真空) 価格：3,500円

山田のうなぎ 白醤油焼(真空) 価格：2,200円

山田のうなぎ(レトルト) 価格：3,300円

山田のうなぎ 棒寿司 価格：4,000円

イートインだけでなく、自宅で「山田のうなぎ」を堪能できるテイクアウト商品も充実しています。

最高級ブランド「山田のうなぎ 粋」を使用したお弁当や真空パック、棒寿司などがラインナップされます。

うなぎの骨から出汁をとった濃厚ならーめんをイートインで味わうもよし、こだわりのうなぎ弁当や棒寿司をテイクアウトで楽しむもよし。

山田水産の「愛情品質」が詰まったうなぎの魅力を、日本橋三越本店で堪能できるチャンスです。

日本橋三越本店 本館B1F「フードコレクション」にて期間限定で出店する、『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』の紹介でした。

