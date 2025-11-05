¸µ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿·¼Ö¤ò°Â¤¯Çã¤¦¡×¡Ö²¼¼è¤ê¼Ö¤ò¹â¤¯Çä¤ë¡×¥³¥Ä
Æü·Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë4Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë±§Ìî¸»°ì¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï7Ç¯Á°¡£¼Â¤Ï¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö3²óÌÜ¤Î¼Ö¸¡¤òÄÌ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬µÞ¤Ë¼Ö¤Ø¤ÎÇ®¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸¡Æ¤³«»Ï¤«¤é3½µ´Ö¤Ç·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¶ÐÌ³¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾ò·ï¤Ç·ÀÌó¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¼Ö¹ØÆþ¤ÎÅ´Â§¡¡§Áê¸«ÀÑ¤â¤ê
º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿¼Ö¤ÏÆü»º¥»¥ì¥Ê¤Îe-POWER¡£¥»¥ì¥Ê¤«¤é¥»¥ì¥Ê¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤¹¡£Æü»º¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÏÃÏ°è¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡»¡»¡ÊÃÏ°èÌ¾¡Ë¡×¡¢¡Ö¡»¡»¡ÊÃÏ°èÌ¾¡ËÆü»º¡×¡¢¡ÖÆü»º¥µ¥Æ¥£¥ª¡»¡»¡ÊÃÏ°èÌ¾¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤ªÅ¹¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÅ¹¤Î·Ð±ÄÊìÂÎ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¼Ö¤Ç¤â½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÀÑ¶â³Û¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¡¹ÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤òË¬Ìä¤·¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢»ä¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤È°ÊÁ°¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¸«ÀÑ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¼«Âð¤«¤é¤â±ó¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è°úÅ¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÃÍ°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤ÎÊý¤¬¾ò·ï¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤ÎÇ¼´ü¡¢¤¤¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ÎÇäµÑ»þ´ü¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿·¼Ö¹ØÆþ¤ÎÅ´Â§¢¡§·ÀÌó½ñÎà¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯
³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¸«ÀÑ¤ä¾ò·ï¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¤é¡¢¾¦ÃÌ¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü·ÀÌó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤Ç¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢±þÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÆþ¤ì¹þ¤ßÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î»þ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡Ö·ÀÌó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤Ï·ÀÌó¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼Â°õ¡¢°õ´Õ¾ÚÌÀ¡¢¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà°ì¼°¤ò»ý»²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ç·è¤á¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£°õ´Õ¾ÚÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½¶â¤ä¶ä¹Ô¥í¡¼¥ó¤Ç¼Ö¤òÇã¤¦ºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð½»Ì±É¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ·¤¨¤ë½ñÎà¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°õ´Õ¾ÚÌÀ¤â½»Ì±É¼¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶áÎÙ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°õ´Õ¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î·ÀÌó¤ÏÅÅ»Ò·ÀÌó¤Ç¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤ËÆè°õ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼Ö¤ÎÅÐÏ¿½ñÎà¤ËÆè°õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°õ´Õ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈÖ³°ÊÔ¡§²¼¼è¤ê¼Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤¯Çä¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä
¼Ö¤ÎÃÍ°ú¤¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢²¼¼è¤ê¼Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ö¤ÎººÄê¶â³Û¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥ì¥Ê¤Ï7Ç¯8ËükmÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼²¼¼è¤Ç¤ÏËþÂ¤Î¤¤¤¯¶â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì³çººÄê¥µ¥¤¥È¤ÈÂç¼êÃæ¸Å¼ÖÇã¼è¶È¼Ô¤Ø¤ÎººÄê°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¹ç·×4¼Ò¤Ë¼Ö¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¸Å¼ÖÇã¼è¶È¼Ô¤Ï¡Ö¶áÆüÃæ¤ÎÇã¼è¡×¤Ç¹¥¾ò·ï¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·¼Ö¤ÎÇ¼´ü¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇã¤¦¼Ö¤ÎÇ¼´ü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ç¼¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ö¤ò¼êÊü¤¹Êý¼°¤¬¼è¤ì¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¼Ö¤Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ººÄê¤Ç¤Ï85Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Çã¼èÅ¹¤ÎÄó¼¨¤¬110Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Á¤é¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡ÖÇã¤¦¼Ö¼ï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸©Æâ¤Ë1¼Ò¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©¶¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸©¤ò¸Ù¤¤¤Ç¤Î¾¦ÃÌ¤âÎÉ¤¤¤È»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¾¦ÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿±§Ìî¸»°ì¡ä
¡Ú±§Ìî¸»°ì¡Û
ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÆü·Ï¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢AFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gengen801
