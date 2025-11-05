『パチトモ』、キャンペーンアンバサダー第三弾に人気女性インフルエンサー「かとゆり」が就任
サミーネットワークスは、2025年10月から開始している『パチトモ』キャンペーンに新たなアンバサダーとして、男女問わず人気のインフルエンサー「かとゆり」が就任。新たなアンバサダーが、さらに『パチトモ』を盛り上げる。
かとゆり
第3弾アンバサダーには、YouTubeやInstagram、TikTokなどのSNSで話題になりSNS総フォロワー数が150万人を超える人気インフルエンサーの「かとゆり」が就任。2000年5月10日生まれで、“美人過ぎる上智大学生”として注目を集めた後、「美しすぎるアイドルマネージャー」としても話題に。TikTok・YouTubeのみならず、グラビアアイドル・タレントなど幅広く活躍している。
『パチトモ』は、“つながり”を楽しむ新しいパチンコのカタチをテーマにした参加型キャンペーン。友人や仲間とパチンコ・パチスロ店に行き、写真を撮影して専用応募フォームから応募するだけで、毎月77名に豪華景品が当たる。
キャンペーン期間中は、毎月アンバサダーが動画にてキャンペーンの魅力を紹介。各詳細は特設サイトにて。
