「吊し上げやばすぎる」上田竜也、ふぉ〜ゆ〜ライブにカチコミ！ 「どーゆー状況www」「これ過去一好き」
元KAT-TUNの上田竜也さんは11月3日、自身のInstagramを更新。4人組男性アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜との写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ふぉ〜ゆ〜ライブにカチコむ上田竜也
ファンからは「居酒屋に魔王www」「どーゆー状況www」「オモロすぎるw」「吊し上げやばすぎるWWW」「ふぉ〜ゆ〜を吊るせるのは上田君だけ」「本当に仲良し」「これ過去一好きかも笑」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「どーゆー状況www」上田さんは「ふぉ〜ゆ〜のLiveにカチコんでハンガーに吊し上げてきた」とつづり、1枚の写真を投稿。文字通りハンガーに吊るされたふぉ〜ゆ〜の4人の前で、赤を基調とした華やかな衣装を着た上田さんが寝そべっています。居酒屋のようなセットで撮影しているのがおり、全体的にとてもシュールです。
「ゴマキも俺にかかればご覧の通りさ」上田さんの華やかな衣装は、自身が主催したイベント「MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite」で披露したものです。10月30日の投稿では、その衣装姿で元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんと撮影したツーショットを公開。「ふっ 可愛さの頂点に君臨するゴマキも俺にかかればご覧の通りさ」とあるように、後藤さんが上田さんにメロメロになっているように見えます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
