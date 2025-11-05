元テレビ朝日社員の玉川徹氏が５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。本格始動した高市政権と連立を組んだ日本維新の会について言及した。

本格的な衆院本会議が４日、開かれ本格的な論戦がスタートした。この中で高市早苗首相は企業・団体献金については「各党の成り立ちや組織のありよう規模にも十分留意しつつ、真に公平・公正な仕組みとなるよう不断に検討していくことが重要だと考えています」と述べるにとどめた。

番組では、外国人政策に関する関係閣僚による初会合が開かれ、高市首相が「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じている」「排外主義とは一線を画しつつも、毅然として対応する」などと述べたことを伝えた。

玉川氏は「今回の国会はこの話（外国人政策）だけじゃないんですね。政治と金の話も非常に重要で、特に企業・団体献金ですね。例えば、野党が一致して規制強化という法案を出してきたときに維新がどうするのかっていう、ここポイントですよね」と主張した。

「自民はずっと後ろ向きなので。与党になった維新が一番、立憲民主党と一緒に厳しい案を出してきたわけです。つまり企業・団体献金禁止なんで。それよりも柔らかい案が出てきたときに、じゃあ維新は反対できるのか。維新がもし反対しなかったら可決するわけですよね。ここは一体どうなるのかっていうのが非常に重要だと思ってますね」と維新の対応を注視する考えを示した。