首都圏「新築戸建」の平均価格は4,831万円、5エリアで2017年1月以降最高額を更新
アットホームは10月28日、「首都圏における「新築戸建」の価格動向(2025年9月)」を発表した。不動産情報サイト アットホームで消費者向けに登録・公開された首都圏(※)新築戸建の1戸あたり平均登録価格(売り希望価格)を調査・分析した。
新築戸建 首都圏8 エリアにおける価格・建物面積・土地面積
首都圏の新築戸建の平均価格は4,831万円で、前月比+0.1%と2カ月連続で上昇した。前年同月比は+5.6%と13カ月連続で上昇している。エリア別の前月比では、8エリア中6エリアが上昇。中でも東京都下は8カ月連続、横浜市・川崎市は7カ月連続で上昇している。また、前同月比では6カ月連続で全8エリアが上昇し、首都圏全体として上昇基調が続いている。
首都圏8エリアの平均価格(前年同月比)
東京都(23 区/都下)、横浜市・川崎市、さいたま市、千葉県西部の5エリアは、2017年1月以降最高額を更新した。さいたま市の最高額更新は、2023年5月以来28カ月ぶりとなる。
なお、首都圏エリアとは東京都（23 区／都下）、神奈川県（横浜市・川崎市／他）、埼玉県（さいたま市／他）、千葉県（柏市、松戸市、流山市、我孫子市、市川市、浦安市、習志野市、船橋市／他）※千葉県西部：
首都圏8エリア 平均価格指数の推移(2017 年1月=100)
