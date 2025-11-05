RCベルグは公式Xにて、カラーレジンキット「ビックバイパー」、「ロードブリティッシュ」の再販を告知した。発売日、価格は未定。

「ビックバイパー」はKONAMIのシューティングゲーム「グラディウス」の自機として登場、続編である「沙羅曼蛇」などにも登場する。「ロードブリティッシュ」は「沙羅曼蛇」の2P側の自機として初登場。レジンキットは「沙羅曼蛇」での両機を再現している。

【ビッグバイパー】【ロードブリティッシュ】

(c)Konami Digital Entertainment