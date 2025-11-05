RCベルグ、カラーレジンキット「ビックバイパー」、「ロードブリティッシュ」再販決定
RCベルグは公式Xにて、カラーレジンキット「ビックバイパー」、「ロードブリティッシュ」の再販を告知した。発売日、価格は未定。
「ビックバイパー」はKONAMIのシューティングゲーム「グラディウス」の自機として登場、続編である「沙羅曼蛇」などにも登場する。「ロードブリティッシュ」は「沙羅曼蛇」の2P側の自機として初登場。レジンキットは「沙羅曼蛇」での両機を再現している。
グラディウスオリジンコレクションにも収録され話題沸騰中「沙羅曼蛇」より主役機であるビックバイパー、ロードブリティッシュのカラーレジンキットが待望の再販決定！多くの皆様からご要望をいただき誠にありがとうございました。詳細は追って発表いたしますのでゲーム、キット共にご注目下さいませ。 pic.twitter.com/DDFbD4EUlh- ＲＣベルグ@WF2026(冬)向け生産予約受付中！ (@RCBelge1984) November 4, 2025
(c)Konami Digital Entertainment