宇賀なつみ「お料理も含め、リアルな香港を感じられる」 “行きつけ”香港料理屋

お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『香港麺 新記』の豚ロースの甘い黒酢炒めです。

カラッと揚げたお肉を甘酸っぱいソースで炒めた、豚ロースの甘い黒酢炒め\1,080。紹興酒（グラス）\600。

宇賀（以下U） 今回は、リピートしまくっている大好きな香港料理屋さんを。麺もたくさん種類があるし、ほかの料理もどれも本当に美味しくて悩ましいんだけど…なかでもこの黒酢炒めは毎回、必ず頼むんだよね。

編集Ｓ（以下S） まさに行きつけですね。いわゆる“酢豚”だと思うんですが、野菜はなしでお肉だけというのがインパクト大だ…！

U お肉がすっごく柔らかいでしょ？

S サクッと噛み切れちゃいますね。

U あと、味はしっかりしてるのに重たくないのが不思議。

S 味付けには黒酢と、黒砂糖も使っていらっしゃるんだそうです。

U だから重くないのにしっかりした酸味と甘みがあるのか！

S 野菜がなくてもお肉だけで食べ続けられちゃう。料理を作られている方は皆さん中国の方で、潮州料理の本格的な味を体感できますね。

U 入った瞬間からちょっと異国っぽさを感じられる店内の雰囲気もお気に入りなんだよね。お料理も含め、リアルな香港を感じられるというか。

S 紹興酒を合わせるのも、中華って感じでいいですよね〜。

U 口当たりがまろやかだからしっかりした味付けの料理に合うよね！

S しかし、美味しすぎてつい白米が食べたくなっちゃいます…。

U 我慢して！ 麺もチャーハンも美味しいから、シメで頼もう！（笑）

宇賀なつみ

お酒をこよなく愛するアナウンサー。自身初のエッセイ本『じゆうがたび』（幻冬舎）が発売中。

編集S

一般的な中華料理とはまた違う、香港料理。これは病みつきになりそうな予感。

Information

香港麺 新記 三宿本店

東京都世田谷区池尻3-30-10 三旺ビル2F TEL. 03-3419-4123 11:30〜24:00（23:00LO）、日曜〜23:00（22:00LO） 水曜休 香港の名店に魅了されたオーナーが一念発起し、1994年に日本でオープン。