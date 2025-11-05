「ぼろぼろになっても財布に」卒業生が涙した、先生からの“世界で一つだけのチケット”【ママリ】

先生が卒業生に渡したチケット「ぼろぼろになっても財布に」7千いいね

ご紹介するのは、ばんたむ🦉(@bantam358)さんの投稿です。卒業した学校の先生と今もつながっている人、そうでない人とさまざまだと思います。時がたつと共に、少しずつ疎遠になってしまうこともあるでしょう。





ばんたむ🦉さんは、受け持った生徒が卒業するとき、あるものを全員に配布していました。それがきっかけで、いまだにつながっている教え子がいるそう。いったい何を配ったのでしょうか？

私は受け持った卒業生には全員「永久にご飯を奢ってあげる券」を配っていました。15年以上経った今でも「先生ご飯奢ってください」とやってきます。ぼろぼろになった券をいつも財布に入れてくれているらしいです。そんなの聞いたら嬉しくていつでも奢ってやりますよ。昔成人式に20人来たときは焦ったな

「永久にご飯を奢ってあげる券」とは、ユニークなアイデアですよね。時がたって生徒たちが大人になった今でも、「永久にご飯を奢ってあげる券」が先生と縁をつないでいるのではないでしょうか。



この投稿には「その気持ちがうれしい」「すごーい！太っ腹！」「かわいい元生徒さん、大事にしてあげてください」などのリプライが寄せられていました。ご飯を奢ってもらうことだけが目的ではなく、近況を聞いてほしい・相談に乗ってほしい、そんな生徒がいるかもしれません。そんなときは、この「永久にご飯を奢ってあげる券」が役に立ちますね。



生徒とのつながりを大切にする先生の温かい思いに、ほっこりするエピソードでした。

小さい子どもを連れていると、中には親の許可なく触ってしまう人がいるもの。ヒヤッとした経験がある、という方もいるのではないでしょうか。対策として、日差しなどからも守ってくれる幌をおろしている方もいますね。



投稿者・サチコ@2NoisyDanjisMom(@hibi_mame)さんも、つい身構えてしまうことがあるそう。ある日、エレベーターでドアを開けて待っていてくれたお爺さんがかけた言葉に「感じ良かったなあ」と振り返ります。幌をおろしたベビーカーを見て、お爺さんがかけた言葉とは…？





勝手に👶触ろうとしてくる人が多いからお年寄りに対してはつい身構えちゃうんやけど、エレベーターでドア開けて待っててくれたお爺さんが、幌おろしたベビーカーを見て「お宝は、寝てはるんかい？」って話しかけてくれたの、感じ良かったなぁ☺️お宝☺️（スヤスヤ寝てました）

幌をおろしたベビーカーを見て「お宝は、寝てはるんかい？」と声をかけてくれたお爺さん。子どものことを「お宝」と大事に思う気持ちが伝わってきて、温かい気持ちになりますね。このような見守るような声掛けは、親にとっても心強いのではないでしょうか。



この投稿には「早くじいちゃん側になりたい・・・(ばあちゃんになるけど)」「おばあちゃん世代になったら使いたい✨」といったコメントが寄せられていました。お爺さんの素敵な言葉を受けて、招来そんな人になりたい…ときっかけになりますね。これから優しさの連鎖が広がっていくような、素晴らしい投稿でした。

ご紹介するのは、くり(@Crystallineazu1)さんが投稿した、卒園式にまつわるある感動的なエピソードです。卒園式というと、子どもにとっても親にとっても一大イベントです。園側も園児たちがステキな思い出になるよう、試行錯誤しながら準備をします。



くりさんの娘さんは6歳になり、いよいよ卒園式の日。しかし当日の朝におう吐してしまったそう。体調不良かと感じるシーンですが、娘さんにはもともとナイーブな部分があり、行事などで緊張するとプレッシャーでえずいたり、おう吐したりする事があったといいます。



熱もなく娘さん本人も登園したいと意思表示したため、園に行ってみることにしたのですが…。

波乱の卒園式。

昨日６才娘の卒園式だったが、娘が朝から嘔吐した。熱もなく少し休ませて登園の意思を確認すると「いく」と言うので連れていった。だが式直前にまた嘔吐し、あえなく離脱。小児科で診てもらったところ、診断は「緊張によるもの」との事で胃腸炎などではなかった。

式終了後、お菓子を↓

持って、受診結果を報告しにもう一度保育園に行くと、担任から「来週の午後に、もう一度”卒園式”を行いたい」との提案が。担任から主任・園長へと話を通してくれたらしく、了承されたとの事。保護者は僕と妻のみで、卒園児達をもう一度お遊戯室に集めて”卒園の歌と感謝の言葉”を披露して下さるとの事↓

僕は申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでグシャグシャになり、涙を流してしまった。そもそも、晴れ舞台に娘の体調管理ができてなかったのは明らかに親の責任だ。なのに、担任が言うには、卒園児達の方から「娘ちゃんのいない卒園式は寂しい」という声があがったとの事。一生忘れられない式になると思う。

娘さんのことは保育園とも共有できており、朝のおう吐の段階で相談し「本人が来れそうであれば連れてきてください」という話があったといいます。緊張による体調不良が出やすい娘さんの卒園式は波乱だったようですが、園の気遣いですてきな式になって良かったですね。



この投稿には「最高のサプライズの提案でしたね」「素晴らしい園に出会えてよかった」といったリプライがついていました。



大きな緊張に襲われながら、娘さんもよく頑張りました。ご両親も不安な中、できる限りの行動をされたことが伝わります。そして何より、ステキなサプライズを計画してくれた保育園に心が温まります。一生忘れることのできない卒園式になったことでしょうね。

