国内現役最古の木造灯台「大関酒造 今津灯台」（兵庫県西宮市）で11月2日、内部が特別公開された。

約200人が訪れた今津灯台一般公開〈2025年11月2日 兵庫県西宮市〉

灯台の日（11月1日）にちなみ、今津灯台のほか、旧和田岬灯台、神戸メリケンパークオリエンタルホテル灯台（いずれも神戸市）、江埼灯台（淡路市）をめぐるスタンプラリーも開催され、約200人が参加した。

今津灯台は酒造大手・大関が樽廻船の航海安全を祈り、江戸時代の1810（文化7）年に建立。

現在の灯台は1858（安政5）年に再建されたもので、現役の木造灯台としては国内で最も古い。

「木造袴腰付灯籠型灯台」と呼ばれている今津灯台。地上からてっぺんまでは約7メートルで、大型の灯籠というイメージを持つとわかりやすい。

創建当時は毎夕、菜種油2合を携えて丁稚が点灯するのが習わしで、雨の日も、風の日も灯をともし続け、多くの船の安全を守ったという。大正時代初期には、灯台の明かりは電化され、現在はLEDランプに。戸外の明るさに応じて自動的に点灯する。

2023年秋、南海トラフ巨大地震に備えた津波対策工事の一環で今津港の対岸に移設された。

今津灯台、元の位置から木造部分を吊り上げていったん保存、その後、先に移設した石積み（台座）へ結合＜2023年12月19日＞ ※画像提供・兵庫県

この日、現地で解説した西宮市立郷土資料館・学芸員の東原直明さんは、「4本の柱が底部の石積みから天井近くの灯籠台を貫き、支え合っている。当時の職人の技術と心意気がいかに高度なものだったかがわかる建造物だ」と評価する。

内部は4本の柱が貫いて支えている

四隅に柱を支える石柱が土台に埋め込まれ、柱が固定されている

西宮市立郷土資料館・学芸員の東原直明さん「江戸時代の職人の技と心意気を感じてほしい」

特別公開ではNPO法人・阪神文化財建造物研究会の山粼誠さんの姿もあった。

山粼さんは大手建設会社で設計に携わり、阪神・淡路大震災直後にはさまざまな建造物について検証。「災害に強い建造物」を模索してきた。

そのうえで、「当時の技術の伝承、何を語り継ぐのかが課題。歴史的建造物の保存や活用を考えるうえで重要なファクターだ」と話す。

尼崎市の40代の女性は、「江戸時代の知恵と技術が息づいている建築が、取り壊されることなくしっかりと現代に引き継がれていることが素敵。灯台はコンクリートでできていると思い込んでいたが、こうした木造の灯台を守るのは大変だったと思う」と感想を述べた。



寛永〜明治期に建てられた近畿・四国の灯台一覧 当時は藩主らが灯台を建立、今津灯台のように個人が私財を投じた例は珍しい（赤色で囲んだ部分が今津灯台の記述）

神戸海上保安部・灯台見回り船によるサプライズ航行も

毎年、ノーベル文学賞の受賞を期待されている作家・村上春樹さんは幼い頃、西宮市や芦屋市で過ごした。 自身の初期の作品『1973年のピンボール』に、無人灯台のくだりが出てくる。

1964（昭和39）年9月当時の今津港とその周辺 写真左に見えるポツンと黒い点が今津灯台 ※画像提供・西宮市総務課公文書・歴史資料チーム

1980年代まで近隣にあったガスタンクとともに、「今津订合がモデルではないか」と、ファンの間で聖地のひとつとなっている。



