総額450万円超！ トヨタ「最新カローラクロス」最上級×フル装備の「最高モデル」がスゴい！ 走りを極めた「GRスポーツ」オプションてんこ盛り仕様とは！

「カローラクロス GRスポーツ」オプションてんこ盛り仕様はいくら？

多目的に使えるコンパクトSUVとして幅広い世代に支持されていますトヨタ「カローラクロス」が、2025年5月23日にマイナーチェンジされました。

内外装のデザイン刷新やスポーツグレードの「GRスポーツ」追加など、見所が多いカローラクロスですが、最新モデルの最上級モデルにメーカーオプションをフル装備した場合、一体いくらになるのでしょうか。

「カローラクロス」初の「GR SPORT」

カローラクロスは、カローラシリーズ初のSUVとして2021年9月に日本で発売。昨今のSUVブームの波に乗るべく登場し、小型で取り回しやすいモデルです。

カローラクラスにはスタンダードモデルの「G」、上級モデルの「S」、上質さと快適さを求めた「Z」、そして、マイナーチェンジでGRスポーツが追加されました。

GRスポーツは全長×全幅×全高が4460mm×1825mm×1600mmで、エクステリアはアッパーを薄くアンダーを低くしたデザインにより、低重心で安定感が感じられ、よりスポーティさが強調されています。

パワートレインは、通常モデルのG・S・Zが1.8リッターハイブリッドを搭載するのに対し、GRスポーツはカローラクロスで唯一の2リッターハイブリッドを搭載するとともに、専用チューニングが施され、走行性能が強化されました。

カローラクロスの価格（消費税込、以下同）は、通常モデルが276万円から368万9000円、GRスポーツが389万5000円です。

では、カローラクロスの最高級モデルであるGRスポーツに、メーカーオプションをすべて装着すると、いくらになるのでしょうか。

エクステリアでは、オプションのボディカラーが用意されており、一番高いのは「ブラック×エモーショナルレッドII」9万9000円です。

さらに、以下のようなオプションが装着できます。

・LEDリアフォグランプ（右側のみ） 1万1000円

・パノラマルーフ（電動サンシェード＆挟み込み防止機能付） 11万円

・ブレーキキャリパー（レッド塗装［フロント・リア］／GRロゴ付［フロント］） 5万5000円

LEDリアフォグランプは雨や雪、霧などといった前が見えづらい状況の時に、後続車からの被視認性をアップさせます。

パノラマルーフは大きなガラス面となっており大開口タイプで見晴らしがよく、元々広々とした車内ですがさらに広さを感じさせてくれます。

電動サンシェードで気軽に開け閉めが可能となっており、挟み込み防止機能も付いていて開閉時の安全性にも配慮されました。

ブレーキキャリパーは目を惹くレッド塗装とGRロゴで、足回りに華やかさを添えます。

続いて機能装備です。

・アダプティブハイビームシステム［AHS］ 5万1700円

・ブラインドスポットモニター［BSM］＋安心降車アシスト［SEA］ 5万600円

・パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付） 7万1500円

・ステアリングヒーター 1万1000円

・デジタルキー 3万3000円

・ナノイーX 1万1000円

・アクセサリーコンセント（AC100V・1500W／非常時給電システム付／デッキサイド左側1個） 4万5100円

・ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能・予約ロック機能付） 7万7000円

アダプティブハイビームシステムは、LEDの配光範囲の繊細な制御で、先行車や対向車に光が当たる部分だけを自動的に遮光するので、ハイビームの切り替えを頻繁に行わずに済みます。

ハンズフリーパワーバックドアは、スマートキーを携帯しているとリアバンパーの下に足を出し入れするだけで、自動的にバックドアが自動開閉できるシステム。荷物で両手がふさがっている時に便利です。

またバックドア下端部にあるスイッチでの操作も可能で、停止位置の記憶や自動クローズ中の予約ロックも可能です。

※ ※ ※

これらのメーカーオプションの合計価格は62万5900円です。

GRスポーツの車両価格389万5000円と合わせたカローラクロスの最高級仕様は452万900円になります。