「僕のヒーローアカデミア」より「トガヒミコ 二次元化Ver.」フィギュアが楽天ブックスにて16％OFFで販売中
【Palette Masters トガヒミコ 二次元化Ver. 1/8 完成品フィギュア】 発売日：10月上旬 参考価格：20,350円 セール価格：16,990円
楽天ブックスは、ベルファインから発売中のフィギュア「Palette Masters トガヒミコ 二次元化Ver. 1/8 完成品フィギュア」を参考価格から16％オフの16,990円で販売している。
本商品は、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より、敵＜ヴィラン＞の「トガヒミコ」を特別な二次元彩色でフィギュア化したもの。彼女の変身の“個性”が発動するシーンをイメージし、血を摂取する注射器やナイフといった武装パーツが細部まで忠実に再現されている。武装パーツは自由に取り外しが可能だ。
また、台座には血液を模したエフェクトパーツを配置。立体的に表現された効果音「SHUK！」とともに、作品の世界観をより深く味わえる演出が施されている。全高は約210mm。【イメージ画像】
(C) 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会