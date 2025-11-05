俳優・井浦新が語る「本といえば図鑑」だった少年時代…古代文明とUMAから始まった”夢中体験”

“子どもの夢中を応援”をモットーに、子どもたちが自ら夢を見つけるきっかけとなる図鑑づくりを目指している講談社の動く図鑑MOVE。2026年7月に刊行から15周年を迎えるにあたり特別企画を発足。子どもの頃から夢中なことを持ち続け、人生を楽しみ続けている魅力的な文化人・著名人にスポットをあて、読者へのエールを賜りながら、その“夢中体験”をお届けします。

第一号は井浦新さんにインタビュー。俳優として活動する一方、アパレルブランドのディレクターやサステナブル・コスメブランドのファウンダーとしても活躍。プライベートでは、多彩な趣味を楽しむ2児の父でもある井浦さん。子ども時代から現在に至るまでの“夢中体験”と、自身の子育てについて語っていただきました。

（撮影／水野昭子、取材・文／星野早百合）

「古代文明」「UMA」に夢中だった幼少期

僕が子どもの頃からずっと夢中なもののひとつが、古代文明です。父は旅が好きな人で、家族で出かけるときは、どこへ行くにもクルマでした。遠出するときも海を渡るときも、飛行機は使わずに、いつもクルマ。そんな父の趣味が、歴史だったんです。

中でも好きだったのが、縄文や弥生、古墳といった古代文明。休みの日になると、当たり前のように遺跡や野外博物館、美術館に連れていってくれました。竪穴式住居が再現された原っぱで走り回って遊んだり、土器を作るワークショップに参加したり……。僕にとっては、近所の公園となんら変わらない場所でした。

こうした幼少期の古代文明体験があったからこそ、大人になって土器や土偶のおもしろさに気づいて美術が好きになりましたし、国内外の遺跡をめざして旅をしているのも、環境問題に興味を持ったのも、きっかけは古代文明。今の僕のベースです。

もうひとつは未確認生物、いわゆるUMA（ユーマ）。僕が小学生だった80年代、ネッシーやツチノコ、雪男など、謎の生きものの特集番組がテレビでよく放送されていたんです。まだUMAやイエティなんて言葉もないような時代ですよね。UFO（ユーフォー）や日本各地のオカルトも好きで、「なんだ、これは！」と、不確かで不思議な世界に魅了されていました。

子どもの頃から「本といえば図鑑」

子どもの頃は勉強が苦手で、実は、本に対しても苦手意識を持っていました。両親が小学校の教師だったこともあり、家の本棚にも図鑑がズラッと並んでいたのですが、敷居が高くてなかなか手を出せなくて。それがあるとき、たまたま本屋で大好きなUMAの図鑑を見つけて、両親にねだって買ってもらったんです。当時大流行した「ジャガーバックス」という、変わり種の図鑑シリーズでした。

子どもですから、まずは文字より写真。当時は規制が緩かったのか、かなり際どい写真もあって、そのインパクトに一気に惹きつけられました。本を開いて興味のあるもの、知らなかったものに出会う。「本って、こんなに夢中になれるんだ」という初めての体験でした。だから今でも、僕の中では「本といえば図鑑」。新しい出会いや知恵を得られて、興味のあることを掘り下げるには、図鑑がいちばんだと思っています。

旅をすると、その町の本屋や資料館・博物館の書籍コーナーに立ち寄るのも楽しみのひとつ。地域の歴史や遺跡、神社仏閣、在来植物などをまとめた本を探します。

美術でも展覧会の図録ばかり買いますし、カメラなら歴代フィルムカメラの名機、山なら日本全国の低山など、資料を集約したような本が好き。子どもの頃から、それは変わらないです。MOVEもたくさん持っています。

子どもには“興味の種”をまく

僕にはふたりの子どもがいますが、子育てでは、彼らの自主性を尊重するようにしています。父がそうだったように、僕も子どもたちが小さい頃から歴史をめぐる旅を家族でしているのですが、息子はお城や武将に興味を持ち、日本の歴史にどハマりしました。

ただ、僕が“興味の種”をまいたのは歴史だけではなく、生きものや自然、美術など、ありとあらゆる種。子どもたちがいつでも手に取れるように、僕の好きな図鑑や資料はすべてリビングに集めていて、“趣味の図書館”状態です（笑）。きっかけは与えられても、何に興味を持つかは子ども次第なんです。

もし、僕が両親から「知恵をつけるために図鑑を読みなさい」と言われていたら、きっと読まなかったと思います。けれど、自分が読みたくて手にした図鑑は今でも大事にしているし、新しい情報を得るために関連する専門書を買ったりして、ずっと掘り下げ続けている。結局は自分から興味を持たないと続きませんから、どう子どもたちに伝えていけばいいのか、今も模索中です。

例えば、僕は謎の生きものの本が大好きだけど、自分の好みや願いを押し付けて「この本、読んでみな」と息子に渡しても、彼は読まないかもしれない。でも、息子が尊敬している僕の友人から「大事にしている本なんだ。読むといいよ」と渡された本は、彼にとってのバイブルになるんじゃないかと。

あとは、親子で楽しむのもいいかもしれません。僕は子どもたちがまだ何もわからないうちから歴史をめぐる旅を続けていますが、彼らも大きくなって旅の楽しみ方がわかるようになってきました。博物館や美術館ではどう過ごすといいのか、観るときの楽しみ方やマナーも自然と身に付くし、そこから興味が派生することもある。一緒に体験するって、すごく大事だなと思います。

古代文明への興味は尽きない

美術にカメラ、登山、自然、生きもの、鳥、日本の歴史……。何について話そうか悩んでしまうくらい、今、夢中になっているものはたくさんあります。ただ、やっぱりすべての興味のベースになっているのは、古代文明です。

便利になりすぎて、環境問題もまったなしの状態になっている今、僕らは古代の人々から何を学ぶのかーー。例えば“おばあちゃんの知恵”は、おばあちゃんが教えてくれたけれど、それよりずっと昔から当たり前のように暮らしの中にあったものですよね。

ちょっと手間暇はかかるけれど、生活がより豊かになるシンプルで丁寧な暮らしって、実は近代の知恵ではなく、古代の知恵なんです。それを今の暮らしに取り入れたら健康にもなるし、家族もハッピーだし、環境にもいい。僕たちは古代の人々から学ぶことがたくさんあるんじゃないかと思っています。

そうやって縄文・弥生・古墳と3つの時代を学ぶと、飛鳥・平安と必然的にどんどん興味の対象が積み上がっていき、その時代の信仰や美術にも派生していきます。すると今度は世界史も掘り下げたくなって、どこまでも興味は尽きません。エジプトは古代文明のハイライトすぎてまだ行けていませんが、必ず行ってみたい場所のひとつです。

不確かで目に見えなくて、子どもの頃から楽しみ続けているのに、知れば知るほど広がって完結できない古代文明。終わりのない楽しみを得たことを幸せだなと思います。

プロレスの図鑑を作ってほしい

もうひとつ、子どもの頃から夢中なものを挙げると、プロレスです。僕は小学生の頃からずっと好きで、テレビでも夢中で観ていて、今は息子と一緒に楽しんでいます。当時もすごかったのですが、プロレスはどんどん進化していて、「本当に人間がこんなことできるのか」と、驚くような技がいっぱいあります。物語もドラマチックで、一気にその世界に引き込まれます。

縁あって、元プロレスラーの小橋建太さんが現役だった頃、コスチュームをデザインさせていただいたんです。デビュー戦も観ていて、“絶対王者”として君臨している時代もずっと応援していた小橋さんご本人から「コスチュームを作ってくれないか」と相談されたときは、「夢が叶っちゃった」と、感激しました。いちプロレスファンとして、こんなに嬉しいことはありません。

だからMOVEには、プロレスの図鑑を作ってほしいです。レスラーと技が集約された、思いっきりマニアックな図鑑。読みたいプロレスファンは大勢いると思うので、ぜひお願いします！

MOVEを持って旅に出よう

MOVEは自宅の本棚にいっぱいありますが、やっぱりいちばん好きなのは「古代文明のふしぎ」。子どもの頃から今もずっと楽しみ続けているワンダーな世界が広がっていて、僕の興味が詰まった最高の1冊です。

旅の動機にもなる、古代文明や遺跡が集約されているのが「世界の探検」。次に行ってみたいトルコの遺跡「ギョベクリ・テペ」は、僕の子ども時代はまだフィーチャーされていなくて、図鑑にも載っていなかったんです。今の図鑑は当時より情報がアップデートされていて、より多くの出会いがあります。

ネッシーやツチノコなど、不思議な生きものの世界を掘り下げられるのが「まぼろしの生きもの」。僕が初めて買った図鑑もUMAでしたが、形を変えて今も存在しているのは嬉しいです。

MOVEを開くと、知りたかった知恵がたくさん詰まっています。ただ、そこで満足するのではなく、僕ら読者はMOVEを超えていかないといけないんです。そのためにMOVE読者のお子さんたちに伝えたいのは、「MOVEを持って旅に出ましょう」と。

MOVEでの出会いをきっかけに旅をしたり、フィールドに出て体験したり、「本物を知ること」その出会いときっかけが図鑑の最大の楽しみ方。例えば昆虫に興味があるのなら、実際に出会える場所へ出かけて観察するのもいいと思います。MOVEがボロボロになるほど、一緒に旅に連れていってあげてください。僕も楽しみ続けたいと思います。

