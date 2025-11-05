物価の上昇、教育費の高騰、年金不安――。今の日本において、将来への見通しを立てることは決して容易ではありません。特に子どもをもつ家庭では、教育費と老後資金の二重負担に直面するケースも多く、「平均的な年収」であっても家計の不安を抱えている人は少なくないようです。

結婚と子の誕生、幸せの裏に募る焦り

島田さん（40歳・仮名）は、39歳のときに3歳年下の女性と結婚。同年に娘が生まれました。現在は千葉県某市の賃貸マンションに家族3人で暮らしています。

手取り月収は約30万円。共働きの妻も同程度の年収で、世帯収入は月60万円ほど。決して低くはない収入ですが、「老後が怖い」と本音を漏らします。

「娘が20歳になる頃には、僕は定年間際。自立できていない子どもを抱えたまま、退職後の生活が始まるかと思うと、正直、暗い気持ちになります」

現在の貯金は夫婦合わせて500万円。結婚・出産が遅かった理由を尋ねると、過去に両親の事業を援助していたことが影響していたといいます。

島田さんの両親は、自営業として飲食店を営んでいましたが、経営は長く続かず赤字に。島田さんは資金援助を行い、合計で400万円以上の支出になったと話します。

「30代前半のころは、『一生独身でいいかな』と思っていました。趣味もあまりないし、両親への恩返しのつもりもありました。でも、まさか40歳手前で家庭を持つことになるとは…」

幸せな誤算。しかし、それは同時に「老後への備え」が大きく後回しになったことを意味します。

文部科学省『令和5年度子供の学習費調査』によれば、小学校から高校までの学費は、公立で年間30万〜60万円前後、私立では100万円を超えることも。さらに大学の学費を加えると、子ども1人あたりの教育費は約1,000万円にのぼるとされます。

「できる限り娘には奨学金を負わせたくない。だからこそ、今のうちから準備したいのですが……なかなか難しいですね」

生活費は月30万円弱。食費は8万円、家賃7万円、その他保険料・通信費・お小遣いなどを含めると、手取りのほとんどが消えていきます。

「マイホームも夢だけど…」

将来の住宅については、賃貸のままか、ローンを組んで家を買うかで悩んでいるといいます。

「持ち家にすれば資産になりますが、何十年のローン返済が重くのしかかります。賃貸は気楽ですが、『家賃を払い続けるのはもったいない』という思いもあって、判断に迷っています」

節約も意識しているものの、増える支出に対して収入が増えにくい現状では、貯金のペースも上がりません。

島田さんのような家庭に向けて、ファイナンシャル・プランナーは次のようなアドバイスを送ります。

●夫婦の収支を可視化し、将来を見通すこと

●先取り貯蓄を習慣にすること

●長期的な視点で自己投資や副業も検討すること

小さな節約だけでは根本的な解決にはならないため、収支全体を見直し、将来のライフイベントごとに備える意識が重要だといいます。

最後に、島田さんは老後への不安についても口にしました。

「もちろん、老後に備えたい。でも今はまず、娘のこと。年金はきちんと納めていますから、将来は国に支えてもらいたい……そう思っています。けど、不安が消えることはないですね」

物価上昇や社会保障の不透明さが続く今、家族を持つ喜びと同時に将来への不安を抱える人は少なくありません。将来に備えつつも、目の前の生活とどう向き合うか。そのバランスに、多くの人が頭を悩ませているのが現実のようです。