SALON by PEACH JOHN冬の新作♡華やぎと上品さが共存するコレクション

この冬、SALON by PEACH JOHNから心ときめく新作コレクションが登場しました。上品なレースやラメをまとったホリデームード漂うランジェリーや、暖かくリュクスなルームウェアまで、バリエーション豊富にラインナップ。人気の「ナイスバディ」シリーズ新色をはじめ、季節限定カラーや特別仕様の新作ブラも続々登場。冬の装いを内側から輝かせる、ラグジュアリーなコレクションです♡

上品な輝きを纏う「ナイスバディ」シリーズ新作

大花柄レースとチュール、ラインストーンがきらめく「ナイスバディブラ シアーブーケ」は、やせ型さんもグラマーさんも理想のスタイルを叶える人気シリーズ。

カップ下部にプリーツチュールを重ね、華やかでドレッシーな仕上がりに。

価格：5,100円／サイズ：C～Fカップ UB65～75／カラー：ブルー、ブラウン、ホワイト

さらに、新色ブラックが登場した「ナイスバディブラ ロマンティックプリーツ」は、軽いつけ心地とボリュームアップを両立。ショーツやソングとのコーディネートも楽しめます♪

ホリデーに映える新作ブラ＆カラーコレクション

総レースの優雅なデザインが魅力の「グランフルールブラ」には、新色ベリーレッドが登場。10年以上愛されるロングセラーブラが、ホリデーシーズンにふさわしい華やかさを演出します♡

ラメ糸入りレースが煌めく「ヨーロピアンコルセッタ スパークリーレース」は、深い谷間を魅惑的に魅せるデザイン。

さらにトップセラーの「ヨーロピアンコルセッタブラ」には、優しいモーヴピンクが仲間入り。

価格：各5,100円～6,300円／サイズ：B～Fカップ UB65～80／カラー：ピンク、ボルドー、グレージュ、モーヴピンクなど

特別な日を彩るルームウェア＆ホリデーブラ

光沢ベロア×アイラッシュレースの「ベロアレースパジャマ」は、サテンベルト付きでエレガントに着こなせる冬の新定番。動きやすく暖かな着心地で、贈り物にもおすすめです。

価格：7,600円／カラー：アイボリー、グレー／ワンサイズ

また、花柄エンブロイダリーレースにラインストーンを散りばめた「フラワークリスタルブラ」は、特別な夜にぴったりのラグジュアリーな一枚。

価格：5,100円／カラー：レッド、ブラック／サイズ：C～Fカップ UB65～75

冬の美しさを纏う、SALON by PEACH JOHNの世界

寒い季節こそ、心まで華やぐインナーを選びたい。SALON by PEACH JOHNの冬コレクションは、繊細なディテールと上質な素材で、着る人の魅力を引き出します。

お気に入りのランジェリーやパジャマで、自分らしく輝くホリデーシーズンを過ごしてみてはいかがでしょうか♡