球の曲がり幅を小さくするコツは？逆球を打つ練習法をレッスン

「誰しもが、最初はボールを真っすぐ打つことを目指しますが、それだといずれスコアの壁に必ずぶち当たります」と明言するのは、多くのプロやアマチュアを指導する森守洋。

真っすぐ打つ思考から離れ、「曲げて打つ」に転換したとき、スイングもスコアも飛躍的にアップし、パーを獲ることがとても簡単になるそうだ。プロが必ず通ってきた「曲げて打つ」思考とメリットをアマチュアに伝授する！

右曲がりを抑えるなら「左へ曲げる」を覚えればいい

クラブの形状や重心位置、体の構造から、アウトサイド・インで振ればスライス回転、インサイド・アウトで振ればフック回転がかかります。これで球が曲がらない人は、クラブや体が「余計な動きをしている」といえます。

軌道で球を曲げられたとしても、曲がりすぎるとスコアメイクができない。そこで大事になるのが、フェースの面のコントロールです。たとえば、スライス回転で曲げて打てるけど、大きく曲がりすぎてしまう人はフックを打つ練習をしましょう。反対にフックがきつい人ならスライスを打つ練習をする。

真逆のことをやると、フェース面が過剰に開いたり閉じたりせずにニュートラルな向きに近づいてくるので、意図的に操作する感覚がつかめます。本来曲がる方向の幅が次第に抑えられるようになりますよ。

スライス軽減はフェースをかぶせて打つ

スライスの曲がり幅を小さくするには、フェースを極端にかぶせてフックを打つ練習が効果的だ

フック軽減はフェースを開いて打つ

遊び感覚で球を曲げてみよう！

曲がり幅を抑えるために逆球を打つ練習は、思った方向にさえ曲がればOK。どれだけ大きく曲げられるかにトライするなど、遊び感覚で打ってみよう！

スライスを打つ

フックを打つ

フェースを極端に返してフック打ち。フェースを返すためには体をどう動かせばいいかもわかり、スライスの軽減に役立つ

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝森 守洋

●もり・もりひろ／1977年生まれ、静岡県出身。95年に渡米し、サンディエゴでミニツアーを転戦しながら腕を磨く。帰国後、陳清波に師事。現在は東京都三鷹市の東京ゴルフスタジオを主宰し、多くのアマチュアを指導する一方で、ツアープロのコーチも務める。

構成＝三代 崇

写真＝相田克己

協力＝東京ゴルフスタジオ