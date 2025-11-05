日銀9月議事録 通商政策の影響見極める必要があるため現在の政策維持が適当 日銀9月議事録 通商政策の影響見極める必要があるため現在の政策維持が適当

リンクをコピーする みんなの感想は？

日銀9月議事録 通商政策の影響見極める必要があるため現在の政策維持が適当



日銀議事録（9月18日-19日開催分）

通商政策の影響見極める必要があるため現在の政策維持が適当

通商政策の交渉進展などから市場センチメントは改善しているとの見方

米などの食料品価格上昇の影響は減衰していくと考えられるとの認識

輸入含む食料品価格が落ち着いてくることに伴い消費者物価上昇は徐々に低下へ

価格上昇が想定以上に長引く可能性があることにも留意する必要

海外の経済物価動向巡る不確実性は高い状況が続いている

通商政策が内外経済に及ぼす影響に関する不確実性はなお高い状況が続いている

外部サイト