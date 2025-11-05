¥ë¡¼¥¡¼±Ê°æ¹§Åµ¡¢ÇúÁö¡ª¼«¿®½é¤ÎÆ±ÆüÏ¢¾¡¤Ç¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å ËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬11·î4Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£Âè1»î¹ç¤ËÂ³¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ±ÆüÏ¢¾¡¡ª±Ê°æ¹§Åµ¡¢¿ÆÈÖ¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿1Ëü2000ÅÀ¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï¥ê¡¼¥Á9²ó¡¢¥¢¥¬¥ê5²ó¤ÈÂçË½¤ì¡£»ý¤ÁÅÀ6Ëü7100ÅÀ¤ÎÂç¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éTEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢±Ê°æ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì1¶É¤Ç¤Ï¿Æ¤ÎÇë¸¶¤¬7700ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¡¢Åì1¶É1ËÜ¾ì¡¢Åì2¶É¤Ç¤Ï½ÂÀî¤¬2600ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¡¢Ëþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç±Ê°æ¤ÏÅì3¶É¡¢5½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Åì¡¦¥É¥é¤ÎËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£½ÂÀî¤òÈ´¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¿ÆÈÖ¤ÎÅì4¶É¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é¤Î¿ÆËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ¤Á²ó¤·¤ÇÊü½Æ¤ò²óÈò¡£¹¶¤á¤Þ¤¯¤Ã¤¿Âè1»î¹ç¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢È´·²¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»î¹ç¸å¡¢±Ê°æ¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤Ë¶½Ê³µ¤Ì£¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤µ¤»¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¼«ÃÄÂÎ¤ÎÂÐ¶É¡¢ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡ÖÁ´¹ñ°ìµ¤ÄÌ´Ó¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë»²²Ã¡¢¾¡Ëô·ú»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÏÃî¿â±ê¤ÇÆþ±¡Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹µ¼¼¤Ë¤Ï±Ê°æ1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Åì3¶É¡¢Åì4¶É¤ÎÏ¢Â³¥Ä¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤³¤³¤Ç2Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡Ëô¤µ¤ó¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤ª¤É¤±¤¿±Ê°æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¢º£¤Ï¤â¤¦Àä¹¥Ä´¤Çº£Æü¤â¼ó°Ì¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³ÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¡ËôÁª¼ê¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¸Ä¿Í5¾¡ÌÜ°ìÈÖ¾è¤ê¡£·³»ÕÉÔºß¤Î¾ë¤Ï¡¢»°²Ï¤ÎÌÔ¾¤¬»à¼é¤¹¤ë¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü100ÅÀ¡¿¡Ü60.1
2Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü5000ÅÀ¡¿¡Ü5.0
3Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü8400ÅÀ¡¿¢¥21.6
4Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü6500ÅÀ¡¿¢¥43.5
¡Ú11·î4Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü418.2¡Ê34/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü232.7¡Ê32/120¡Ë
3°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü154.4¡Ê32/120¡Ë
4°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü79.6¡Ê36/120¡Ë
5°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü60.9¡Ê34/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥85.8¡Ê34/120¡Ë
7°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥88.0¡Ê32/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥104.3¡Ê34/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥252.1¡Ê34/120¡Ë
10°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥415.6¡Ê34/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë