¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢37ºÐ¥ª¥¯¥ÆÃËÀ¤«¤é¥¬¥Á¹ðÇò¤µ¤ì¡Ä¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤µ¤ß¤·¤¤¡×
¡¡Î¹¤òÄÌ¤·¤Æ¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬37ºÐÈÖÁÈºÇÇ¯Ä¹¤Î¥ª¥¯¥ÆÃË»Ò¤«¤é¥¬¥Á¹ðÇò¤µ¤ì¡¢ÀµÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥¯¥ÆÃËÀ¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ëÇú¥â¥Æ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê¶»¸µÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤â¡Ë
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ë¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¡¢¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢»öÁ°¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤¿ÃË½÷10Ì¾¤¬¡¢¼«¤é¤¬Áª¤ó¤À"ÀµÂÎ"¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç8Æü´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ºÇ½ª¹ðÇò¤Ç¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËñÙ¤µ¤ì¤º¡¢¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Æ±»Î¤Ç¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¡£¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤¹¤ë¤È¾Þ¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤È¥ê¥ê¡¼¡¢À¼Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼Úå¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡¢YouTuber¤Î¤È¤¦¤¢¡£
¡¡ºÇ½ª¹ðÇòÆü¡£ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ÎÁ°¤Ë¡¢1»þ´Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¼«Í³»þ´Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤¯¤é¡Ê28ºÐ¡¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤¿¤á¤¯¤Ë¡Ê37ºÐ¡¿µ¯¶È²È¡Ë¤Ï3ÆüÌÜ¤Ë¤µ¤¯¤é¤È¥Ó¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Ò¤È»þ¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤«¤é¡Ê¤µ¤¯¤é¤¬¡Ë¤¤¤Ö¤¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê²¶¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤¯¤é¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¤¤Ö¤¡Ê24ºÐ¡¿YouTuber¡Ë¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤µ¤¯¤é¤Ï¡Öº£¤¤¤Ö¤¤¯¤ó¤¬·ë¹½Íè¤Æ¤¯¤ì¤È¤ë¤±¤É¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡È»ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½1ÈÖ¼«Ê¬¤Ë±³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤·¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÂ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹ðÇò¥¿¥¤¥à¤Ë¤¿¤á¤¯¤Ë¤Ï¤µ¤¯¤é¤Î¸µ¤Ø¡£¼«¤é¤Ë¥³¥¤¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥ê¥ª¡Ê31ºÐ¡¿¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¡Ë¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎºÝ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÒì¤¡¢¤µ¤¯¤é¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ï1ÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤Î¥³¥¤¥ó¤ò¼êÅÏ¤·¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï¤¤¤Ö¤¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤á¤¯¤Ë¤Ï¼ºÎø¡£¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤¯¤Ë¤ÎÎ¹¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£