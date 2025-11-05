【リンガーハット】″かき″の数だけ″ぎょうざ″が無料でもらえる！超お得な「かきちゃんぽん祭」は9日まで。

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」では、2025年11月4日からお得な「かきちゃんぽん祭」を開催しています。

「かきちゃんぽんMAX」頼んだら特典ステッカーとぎょうざ12個もらえる

11月4日から始まったお得な「かきちゃんぽん祭」。2つのぎょうざ無料が楽しめるキャンペーンです。

【かきの数だけぎょうざ無料】

11月4日から9日までの期間、「かきちゃんぽん」シリーズを注文すると、かきちゃんぽんの"かきの数だけ"ぎょうざが無料に。

【かきちゃんぽんMAX注文でぎょうざ無料】

「かきちゃんぽん祭」期間中に、かきが12個のった「かきちゃんぽんMAX」を注文すると、購入者限定特典として「ぎょうざパスポートステッカー」がもらえます。

「ぎょうざパスポートステッカー」は、有効期限内であれば何度でもぎょうざ3個がもらえます。

なお、ぎょうざ3個をもらうにはステッカーを提示すればOK。

有効期限は25年12月10日まで。

「かきちゃんぽん祭」期間中に「かきちゃんぽんMAX」を注文すると、ぎょうざ12個も付いてきますよ。

お得なうちに、「かきちゃんぽん」を楽しんでみるのも良いですね。

東京バーゲンマニア編集部