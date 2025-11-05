千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

11月2日（日）の同番組では、人気芸人が“衝撃事実”をメディア初告白する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが芸人たちの悩みを占い、アドバイスを授ける新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。

オズワルドの伊藤俊介が「りなぴっぴの館」を訪れ、アドバイスを受けることに。

©AbemaTV,Inc.

番組では、「強いて言うなら仕事関係。ここ数年、仕事が増えもしなければ減りもしない」と語った伊藤の“今後の転機”を、りなぴっぴがタロットで占う。

1月から12月までをあらわすカードをめくったりなぴっぴは、9月のカードを指して「相当悩んでます」「1人でずっと考えてる」と切り込んだ。

©AbemaTV,Inc.

さらに、絵柄が逆さまに出たカードを「（正位置であれば）考えていることが大事な時期だけど、（逆さまだから）考えていることがあんまり良くない」と、現在悩んでいることに意味がないと断言。

そこでノブが「イワクラさんに相談しないんですか？」と問いかけると、伊藤は「別れまして…」と、蛙亭のイワクラとの破局を告白した。

©AbemaTV,Inc.

突然の発表にスタジオ一同騒然、大悟も「わしも聞いてない」と驚くなか、伊藤は「すっごい当たってる」と、まさにりなぴっぴが指摘した9月の出来事だったと明かした。

そして「大悟さんと1カ月前収録終わりに飲んで、珍しくアドバイスというか、お叱りまでいかないんですけど、そういう話をさせてもらった。落ち込んで朝7時まで飲んで、家帰って仕事に行ったときに『話がある』というLINEが来てた」「その日、夜2人で話し合って…」と振り返った伊藤。

©AbemaTV,Inc.

これにリンダカラー∞のDenは「さっきと顔が違うよ、伊藤さん！」と思わずツッコミ。「表で言ったのは今日が初めて」「俺が言ったというか導き出された」と語った伊藤に、千鳥は「さすが」「大手柄です」とりなぴっぴを称える。

その後、破局を迎えた伊藤とイワクラの今後を占ったりなぴっぴの助言に伊藤は「恐ろしくスッキリしてます」とコメントしていた。