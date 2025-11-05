首に刃物を突き刺して妹を殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で男がきょう（5日）逮捕されました。

殺人未遂容疑で逮捕されたのは、岡山県瀬戸内市の無職の男（20）です。 警察によりますと、男はきのう（4日）午後3時ごろ、瀬戸内市の自宅で専門学校生の妹（19）の首に刃物を突き刺し、殺害しようとした疑いです。

妹の容態は？

動機は？凶器は？

妹は首の後ろを1回刺されていて、病院に搬送されましたが命に別状はなく、約2週間のけがです。 きのう午後5時40分ごろ、母親から「20歳の息子が娘の首を刺した」といった通報が警察にあり、署員が現場に駆けつけて捜査を行い、男の容疑を特定し、けさ逮捕したものです。警察に調べに対して、男は「ナイフで突き刺したことに間違いないが、殺意はなかった」と話しているということです。

警察によりますと、男は、妹となんらかのトラブルがあり、口論していて、首の後ろを刺した疑いがもたれていますが、詳しい動機については、わかっていません。



凶器は刃渡り6センチのナイフとみられていて、特定をいそいでいます。