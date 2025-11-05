

大阪府吹田市にある日本万国博覧会記念公園にある「国立民族学博物館」（写真：国立民族学博物館提供）

国立民族学博物館、通称、民博（みんぱく）。文化人類学と民族学をテーマにした世界最大級の博物館だ。研究者たちが世界中から集めてきた、生活や儀式で使う用具、民具、民族衣装を34万7000点！（※2025年3月31日現在）も所蔵し、うち1万2000点を本館展示（いわゆる常設展示）している。

と、言ってもいまいちピンと来ないかもしれない。が、たとえば、東京上野にある東京国立博物館の平常展（東博コレクション展）の展示数が3000点以上（所蔵や寄託の点数は12万点以上）と言えば、そのスケールをおわかりいただけるだろうか。

スケールだけではない。民博には全国に根強いファンがいる。きわめて通好みな博物館としても知られ、好奇心旺盛なマニアの心を捉えてやまない。

「民博」好きを公言する有名人たち

民博好きを公言する芸能人や文化人はとても多く、たとえばスピッツの草野マサムネさんや、俳優の井浦新さんがそうだ。

漫画家の水木しげるさんは作家の荒俣宏さんとともに、「国立民族学博物館友の会」会員のための「民族学研修の旅」に参加したことがあるというし、秋篠宮殿下が民博の広報誌『月刊みんぱく』と友の会機関紙『季刊民族学』の両誌に寄稿されたこともある。

最近では、宇多田ヒカルさんがライブで民博の話をしたという噂もある。また、俳優でアーティストののんさんは民博にインスパイアされたアート作品を制作し展示した。

一方で、

みんぱく？ 何それ？

と、その存在をまったく知らない人が多いのもまた、民博の特徴である。

みんぱく？ 何それ、泊まれるの？



と勘違いする人はあとを絶たないし、「みんぱく」とキーボードに打ち込んで「民泊」ではなく「民博」が先に出るようになるまでには、それなりの時間がかかるだろう。

好きな人にとってはたまらないパラダイス。なのに意外と知られていない。訪れる人も、なかにいる人たちも変わり者。変わり者たちの秘密基地。

大阪に生まれ育ち、遠足でも、大人になってからも、何度も通ってきた民博だが、いままで何度訪れても、その舞台裏はほとんど見えてこなかった。そしてそのわからなさに惹きつけられてきた。

展示の背景には人が、いる。

誰がいる？ 何してる？

市井のいち民博ファンとして、その人たちの素顔にずっと興味を持ってきた。

だから、物ではなく、人。民博の人たちにフォーカスする。民博の人たちのことをお伝えする。



常設展示されている中央・北アジアの資料。「『中央アジア』『モンゴル』『シベリア・極北』の3つの地域に生きる人びとの今を紹介」しているという（写真：国立民族学博物館提供）

残り約33万5000点の資料はどこへ？

民博は2025年3月31日現在で約34万7000点もの標本資料を収蔵している。本館の常設展示で見ることができるのは、そのうちの約1万2000点。驚くことに、あれ（展示場の導線、つまり歩行距離にして全長約5キロ）で、ほんのごく一部でしかないのである。

では展示されていない、残り約33万5000点の資料はいったいどこにしまわれているのか？

どこかよその土地にアマゾンばりの巨大倉庫でもあるのだろうか？

「民博の資料は全部、収蔵庫というところにしまってあるんですよ。ぼくもほとんど行ったことないんですけど。今日は特別に保存科学が専門の末森薫さんが収蔵庫を案内してくれるそうなんで、行ってみましょう」

収蔵庫？

図書館でいうところの閉架書庫みたいなやつですか！

民博に長年勤める、教授で『月刊みんぱく』編集長の樫永真佐夫先生でさえ数回しか行ったことがないという、まさに博物館のバックヤードだ。お化けとか、出ませんよね？

民博は広い。敷地面積4万821平方メートル、建築面積1万8177平方メートル、延床面積5万2648平方メートルもある。と言われても、まったくピンと来ないだろう。これはたとえると、ほぼ東京ドームの広大な敷地に、一般的なサイズの小学校校舎10棟分以上の展示・研究スペースを持つサイズ感だ。

しかし、この敷地のどこに33万5000点ものブツを収納しているのかというと、開館当時からある建物の1階と増築した建物にある収蔵庫、そして、外にある船専用の多機能資料保管庫である。

資料を食う虫を退治せよ

迎えに来てくれた末森先生にいざなわれて、エレベーターで1階へ向かう。守衛室横の通路を歩いていく。すると突然、その場所はあった。天井の高い広い倉庫のような空間、両脇にはブツを運ぶためらしきワゴンが何台も置いてある。内部を外と遮るシャッターは下りた状態だ。大型トラックが入れるほどの大きなシャッターである。

末森先生が、熟練ツアーガイドのように淀みなく解説をはじめた（※民博には基本、収蔵庫を案内するツアーの類はない）。

「ここは、荷解梱包室と呼ばれる収蔵庫の前室です。あのシャッターが開いて、外から資料が搬入されてきます。シャッターをよく見てもらうとわかるんですが、シャッターの内側には網が設置されています」

たしかに。とても目の細かい大きな網戸がある。

「網は害虫の侵入を防ぐために設置したんです。民博では年に4回、トラップ調査を実施しています。罠を仕掛けて虫を捕獲し、その種類や数を把握する調査です。その結果、入り口に近い場所ほど虫が捕獲されやすいことがわかってきました。シャッターはけっこう開け閉めに時間がかかってしまうんです。するとハエだとか飛来する虫が入ってきちゃうんですね。だから簡易的にでも虫が入りにくくするために網戸を設置したんです」

あーっ、わかるわ、それ。蚊とかね。いつだって、帰宅してガチャっとドアを開けたその一瞬である。「お邪魔ムシ〜」って一緒に家に入ってくるあいつら、ほんまに何なん？

民家の小さなドアでさえ、一瞬の隙をついて蚊もハエもなんならGも入ってくるのである。ここは周囲を緑に囲まれた民博だ。バカでかいシャッターが開いていたら、虫も入り放題だろう。

「荷解梱包室に持ち込まれた資料は点検され、そのあと必ず殺虫処理が施されます。目視では虫は付いていないように見えても、どこに潜んでいるかはわかりません。では殺虫処理の施設を見に行ってみましょうか」

5種類の殺虫処理で一網打尽

荷解梱包室を奥のほうに進んでいくと、工場のような施設が現れた。くん蒸室と呼ばれる施設である。その一角にある重そうな扉を開けるとボイラー室のような6畳ほどの密室がある。

「この施設では5種類の殺虫処理ができるようになっています。なかでも、この多機能くん蒸室では3種類の処理を行うことができます」

5種類の殺虫処理というのは、化学薬剤を用いた処理、二酸化炭素処理、低酸素処理、高温処理、そして低温処理だ。

もともとくん蒸に使用されていた臭化メチルという化学薬剤は1992年にモントリオール議定書でオゾン層破壊物質に指定され、2005年に全廃された。そのため、薬剤に代わる方法として開発・導入された二酸化炭素処理や低酸素濃度処理が日本の博物館では主流となっている。

「民博では、海外から収集した資料にのみ化学薬剤を使っています。海外からの資料にはどんな生物が付着しているかわかりません。くっ付いてきた生物が生態系への影響を与える可能性もありますし」

海外からのコンテナに乗ってやって来たセアカゴケグモとかヒアリが日本で増えちゃったというニュースを目にすることがある。なるほど、ああいうやつか。

「一方で国内の資料については二酸化炭素処理を主に用いています」

二酸化炭素処理では炭素濃度を60％から70％まで上げる。低酸素処理では酸素濃度を0.3％以下に保つ。

「虫も低酸素トレーニングやんとか思ってたら、窒息してしまうわけですねえ。なかには二酸化炭素処理や低酸素処理に強い虫もいるんですか？」

樫永先生の質問に末森先生が答える。

「虫の種類というより、ライフステージが影響します。どんな虫でも成虫はわりと簡単に死にます。でも、卵だと駆除できなかったりということもあります。そこで、摂氏25度で二酸化炭素濃度60％から70％の状態を2週間維持するという実証実験に基づいた条件で処理をしています。ほら、そちらに見える2つが二酸化炭素処理をするバッグです」

末森先生が示した先を見る。バッグとはいうが、でかい。軽トラックが入るサイズの車庫のような形をしたビニールハウス状のシステムが2つ並んでいる。バッグは二酸化炭素などのガスを通さない素材で、ジッパーを閉じることでガスが漏れないようになっている。

このなかに、殺虫処理を施す資料を入れ、ジッパーを閉め、液化二酸化炭素を気化させて投入する。

「二酸化炭素は気化させると、からからの乾いた状態になっちゃうんですよ。乾燥によって資料に割れや歪みが起きてしまうので、調湿した二酸化炭素を流し込みます。あと、二酸化炭素は重くて下に溜まるので、バッグのなかの二酸化炭素濃度を均一にするためにサーキュレーターを回します」

もしも人が入ったら…

そんな難しさがあるとは。殺虫処理を施すために大切な資料を破損してしまっては洒落にならない。責任が重い作業である。

「あの……もしこのなかに人が入ったら……？」

「死にますね」

ですよね……。2時間ドラマなら殺人事件が起こりかねない設定だ。それだけにオペレーションは安全性を最重視している。作業は一人では行わず、チームで行う。二酸化炭素が漏れると施設内の二酸化炭素濃度が上昇して危険なので、センサーで漏れを検知できるシステムを導入している。

これだけでもうじゅうぶん虫も死ぬように思えるが、民博では他にも高温処理と低温処理のシステムを持っている。

「二酸化炭素処理だと、資料の表面は二酸化炭素濃度が上がります。でも、内部までは濃度を上げられないんですよね。害虫が資料の内部にいる場合、表面処理だけでは効果がない場合があります。だから熱伝導で内部まで温度を上げることができる高温処理を施します」

5種類もの殺虫処理ができる唯一の博物館





ただし、温度処理にも難しさは付きまとう。複合素材の資料には使いづらいという欠点があるのだという。収縮率や熱膨張率が異なる素材が組み合わされた資料であれば、変形してしまう恐れがある。それぞれの処理方法に長所と短所があるのだ。

「いろいろと難しいんですね。では低温処理はどうですか？」

「低温処理は比較的安全な方法で、布や絨毯などに使用することが多いです。欧米では低温処理がよく使われています。オペレーションもさほど難しくないので、低温処理施設を持っている博物館は多いです。注意しなくてはいけないのは結露ですね」

5種類もの殺虫処理ができる博物館は国内では民博だけだ。とりわけ、化学薬剤処理ができる施設を持っている館は限られている。また、民博ほど大型の処理場を持っている施設も多くはない。そのため、民博は他の博物館から処理依頼を受けることもあるのだそうだ。

