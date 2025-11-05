¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê6¤Ä¤Î¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
ÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬ÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯Ë¡¤ä²¿²Ê¤Ø¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¸¶°ø¡¦¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯Ë¡¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
監修医師：
ÌÚÂ¼ ¹áºÚ¡Ê°å»Õ¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£½é´üÎ×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ä¡¢¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÊü¼ÍÀþ²Ê°ìÈÌ¡¦¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Ç¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºöÅù¼çºº¤È¤·¤Æ¤â¶ÐÌ³¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ç¤Ë·ò¿Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿Ç»¡¤äÀâÌÀ¡¢À¸³è½¬´·»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ°å¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£
¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
ÍñÁã¤¬¤ó¤Ï¡¢ÍñÁã¤Ë¤Ç¤¤¿°À¼ðáç¤Ç¤¹¡£
ÍñÁã¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ÎºÙË¦¤Ç¤¢¤ë¾åÈéºÙË¦¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Ò¤µ¤¤¤Ü¤¦¡Ë¡¢Íñ»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëæõºÙË¦¡Ê¤Ï¤¤¤µ¤¤¤Ü¤¦¡Ë¡¢À¥Û¥ë¥â¥ó¤ò»ºÀ¸¤¹¤ëÀº÷¡Ê¤»¤¤¤µ¤¯¡ËºÙË¦¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â´Ö¼Á¡Ê¤«¤ó¤·¤Ä¡ËºÙË¦¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÙË¦¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÙË¦¤¬¼ðáç²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾åÈéºÙË¦¤¬¼ðáç²½¤·¤¿¾åÈéÀ¼ðáç¤¬Ìó90%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Ê¢Éô¤ÎÂ¡´ï¤äÊ¢ÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤Ê¤É¤òÊñ¤àÊ¢Ëì¤Ê¤É¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤òÊ¢ËìÇÅ¼ï¡Ê¤Ï¤·¤å¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÅ¼ï¤·¤¿ÉÂÊÑ¤Ï¡¢ÂçÄ²¡¢¾®Ä²¡¢²£³ÖËì¡¢ç£Â¡¤Ê¤É¤Ë¿»½á¡Ê¤·¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¤Ï¡¢Ê¢Éô¤ÎÂç·ì´É¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë¸åÊ¢Ëì¡Ê¤³¤¦¤Õ¤¯¤Þ¤¯¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤Î¥ê¥ó¥ÑÀáÅ¾°Ü¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÇÙ¤ä´ÎÂ¡¡¢Ç¾¤ä¹ü¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê±ó³ÖÅ¾°Ü¡Ë¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¤Î¹¥È¯Ç¯Îð¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎÇ¯Îð³¬µéÊÌØí´µÎ¨¤Ç¤Ï¡¢50Âå°Ê¹ß¤«¤é¤ÎÃæÇ¯¤ä¹âÎð¼Ô¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ðáç¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÉÂÊÑ¤òÅ¦½Ð¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤Î¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ëÌÜÅª¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤âÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢¹ü¤Ê¤É¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÄË¤ß¤Î¾É¾õÅù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ
ÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾åÈéÀ¼ðáç¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¾åÈéÀ¤ÎÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤òÃæ¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤ì¤ë
ÍñÁã¤¬¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¢Ëì¤ËÇÅ¼ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¢¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÂ¾¤ÎÉô°Ì¤ÏÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤¬Á°¤ËÄ¥¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊËÄ¤é¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â»ÒµÜ¶Ú¼ð¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤¤ä¡¢´ÎÂ¡¤¬°¤¯¤Ê¤êÊ¢¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉØ¿Í²Ê¤äÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼Ê¢Éô¤ä¤ï¤Ê¢¤Î¤·¤³¤ê
ÍñÁã¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼Ê¢Éô¤ä¤ï¤Ê¢¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤·¤³¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ê¤É¤ÇÉØ¿Í²Ê·Ï¤Î¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿©ÍßÄã²¼
ÍñÁã¤¬¤ó¤¬Ê¢ËìÅ¾°Ü¤¹¤ë¤È¡¢°ß¤ä¾®Ä²¡¢ÂçÄ²¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´É¤ÎÆ°¤¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¢¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢Ê¢Éô¤ÎËÄËþ´¶¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸¶°ø¤«¤é¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÆâ²Ê¤äÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÑÇ¢¤äÊØÈë¡¢Â¤Î¤à¤¯¤ß
ÍñÁã¤¬¤ó¤ä¥ê¥ó¥ÑÀáÅ¾°Ü¤ÎÉÂÊÑ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ç¯æù¤äÄ¾Ä²¤òÄ¾ÀÜ°µÇ÷¤·¡¢ÉÑÇ¢¤äÊØÈë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¥ê¥ó¥ÑÎ®Ï©¤¬¾ã³²¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¤Î¤à¤¯¤ß¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼Ê¢Éô¤Î¶¯¤¤ÄË¤ß
ÍñÁã¤¬¤ó¤¬ÇËÎö¤·¤¿¤ê¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¤¬¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤Í¤¸¤ì¤ë¡Ö·ÔÇ±Å¾¡Ê¤±¤¤¤Í¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¤Î¶¯¤¤²¼Ê¢ÉôÄË¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â©¶ì¤·¤µ
ÍñÁã¤¬¤ó¤¬ÇÙ¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤È¡¢¶»¿å¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤ä¿´Â¡¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ËÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
ここまで卵巣がんの症状を紹介しました。ここでは「卵巣がんの症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。
卵巣がんの初期症状について教えて下さい。
ÌÚÂ¼ ¹áºÚ¡Ê°å»Õ¡Ë
ÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¾åÈéÀ¼ðáç¤Î¾ì¹ç¡¢½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Ê¢¿å¤äÊØÈë¡¦ÉÑÇ¢¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
卵巣がんを疑うおりものの特徴はありますか？
ÌÚÂ¼ ¹áºÚ¡Ê°å»Õ¡Ë
ÍñÁã¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤ê¤â¤Î¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¤ª¤ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
卵巣がんの末期症状の余命はどれくらいでしょうか？
ÌÚÂ¼ ¹áºÚ¡Ê°å»Õ¡Ë
ÍñÁã¤¬¤óËö´ü¤Î¾õÂÖ¤È¤Ï¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¤¬ÇÙ¤ä´ÎÂ¡¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤¿¾õÂÖ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ëö´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¢¿å¤ä¶»¿å¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊ¢ÉôËÄËþ¤ä¸ÆµÛº¤Æñ´¶¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ó³ÖÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸IV¤ÎÍñÁã¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï27.1%¤Ç¤¹¡£µÕ»»¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸IV¤ÎÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Í¾Ì¿¤¬5Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¤¬Á´ÂÎ¤Î72.9%¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÍñÁã¤¬¤ó¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÏÌµ¾É¾õ¤Î¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤é¤à¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ËÍñÁã¤¬¤ó¤äÆý¤¬¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï5¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉØ¿Í²Ê¤ÎÉÂµ¤»ÒµÜÆâËì¾É¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇ¹Ë¦
¾Ã²½´ï²Ê¤ÎÉÂµ¤´ÎÉÔÁ´´Î¹ÅÊÑ
½Û´Ä´ï²Ê¤ÎÉÂµ¤¿´ÉÔÁ´
ÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ëÊ¢¿å¤ä¶»¿å¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤ä¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤â½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï8¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤é¤à¤ªÊ¢¤ò²¡¤¹¤ÈÄË¤¤
²¼Ê¢Éô¤Ë¤·¤³¤ê¤ò¿¨¤ì¤ë¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤Â©¶ì¤·¤¤ÊØÈëÉÑÇ¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤
ÍñÁã¤¬¤ó¤Ç¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤Ê¢ÄË¤¬½Ð¸½¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¤ªÊ¢¤À¤±Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤ËÆâ²Ê¤äÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
