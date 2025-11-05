

左から松田洋治、松田 凌

舞台『スタンダード・ショート・ロングドロップ』が2026年1月14日(水)から すみだパークシアター倉で上演される。出演は松田洋治、松田凌。



『スタンダード・ショート・ロングドロップ』は、イギリスの劇作家レイチェル・ガーネットの戯曲で、2023年のエディンバラ・フェスティバル・フリンジで初演され、同年にはロンドン・カムデンのThe Vanguard Theatre、翌年にはOxford Castle & Prisonの旧監獄施設で上演された。

産業革命ただ中のイギリスを舞台に、旧態然とした死刑制度が近代化されていく時代の中で、二人の死刑囚の対話を通して「罪」「赦し」「人間の尊厳」を問いかける密室会話劇だ。

アリスター役には、青井陽治氏や蜷川幸雄氏ら演出の翻訳劇から新宿梁山泊のアングラ演劇まで幅広い舞台経験を持ち、宮崎駿監督の映画『もののけ姫』ではアシタカ役としても知られる松田洋治。ラドリー役は、舞台『刀剣乱舞』や『進撃の巨人』-the Musical-、ミュージカル『バグダッド・カフェ』など数々の話題作に出演し、近年は主演映画での活躍も目覚ましい松田 凌が演じる。

演出を手がけるのは、TAACのタカイアキフミ。

STORY

産業革命に軋む19世紀イギリス。

馬泥棒の罪で捕らえられた青年・ラドリーは、死刑を待つ囚人として投獄されていた。

同じ牢には、過去を語ろうとしない男・アリスター。 呑気に日々をやり過ごしていたラドリーだったが、ある日、思いがけない取引を持ちかけられる。

無罪放免の条件はただひとつ、アリスターの死刑執行人を務めること-- わずかな光が差し込む薄暗い牢の中。

二人の男たちの、命を懸けた対話の幕が上がる。

上演決定にあたって、演出家 タカイアキフミのコメント

日本初演の海外戯曲を演出できることが、心から光栄であり、とても愉しみです。

とにかく戯曲そのものが魅力的なので、そのおもしろさを余すことなく引き出し、皆さまにお届けしたいと思っています。

19世紀後半のイングランドを舞台にした物語ですが、現代の日本にも通じる普遍的なテーマがあります。

素晴らしい役者のおふたりとともに、濃密な二人芝居を紡ぎます！ 上演決定にあたって、翻訳家 津志メイコのコメント

初めまして。この度、下平さんと共に翻訳を担当いたしました津志と申します。ロンドンの古い厩舎を改装した劇場で観たこの作品を、満を持して日本でもお届けすることが叶い、大変嬉しく思います。

19世紀のイギリスが舞台となっていますが、きっと今を生きる私たちにも響くお話だと信じております。

愛さずにはいられない二人が劇を通してどんな答えを見出すのか。

ぜひ劇場で見届けていただけたら幸いです。 松田洋治

一読して最初に頭に浮かんだのはなぜか「BENT」という戯曲と我が師匠・青井陽治さんの顔でした。

二人芝居でもないその作品がなぜ浮かんだのかはわかりません。が、長年「BENT」をやりたいと思い続けるも叶わずにいる私に師匠が「お前がやるべきなのはこっちだ」と言っているのだと思いました。

人はどんな境遇になろうと自分の見据えるべきものを見定め、最後の瞬間まで自らの足で歩んでいかねばなりません。

自分はそれが出来ているのか？人生の後半に対する覚悟をこの作品と通して自らに問いていきたいと思います。 松田 凌

ロンドンのオフエンドで上演された本作、日本での初演に向け情熱ある心のもと劇作家、カンパニーと直接交渉し実現に至るとお聞きしました。

その経緯を知り、戯曲を拝読しまして、是非宜しくお願いしますとお伝えしました。

ちゃんと向き合って舞台に立たせていただきたいと思います。

二人で紡ぐ物語です。

よろしければあらすじを読んでいただいて、我々の心の中はどうなってるのか、是非覗きに来てください。

公演の詳細は公式サイトで。

http://spacenoid.jp/stage/04/

（文：エントレ編集部）