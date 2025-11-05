坂元達裕が3試合連続ゴール！ 同点弾記録でコヴェントリーの逆転勝利に貢献
コヴェントリー（イングランド2部）に所属するMF坂元達裕が、リーグ戦3試合連続ゴールを記録した。
チャンピオンシップ第14節が4日に行われ、コヴェントリーはシェフィールド・ユナイテッドと対戦。坂元が3試合連続で先発出場を果たした一戦は、25分にコーナーキックから先制を許したが、49分にロングスローのこぼれ球に反応した坂元が左足を振り抜いて同点弾を挙げた。なお、坂元にとってはリーグ戦3試合連発となる今季4点目となった。
試合はその後、60分にコーナーキックからボビー・トーマスのゴールで勝ち越しに成功すると、90＋5分にはブランドン・トーマス・アサンテがダメ押しゴールを挙げ、3−1で逆転勝利を収めた。
前節レクサムに2−3で逆転負けを喫して今季リーグ戦初黒星を喫していたコヴェントリーだが、2試合ぶりの白星で首位キープを果たしている。なお、勝利に貢献した坂元は3試合連続でフル出場となった。
