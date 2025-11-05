Image: Lenovo

先日、Lenovo Japanが、スマートグラス「Legion Glasses（Gen2）」を日本市場で展開スタートしたばかりですが、グローバルでは新たなモデルが登場。最新スマートグラス「AI Glasses V1」が中国市場で発売されます。

Lenovo AI Glasses V1

V1最大の売りはその軽さ。マイクロLEDスクリーンを搭載しつつも38gという軽量化に成功。ライバルとなるMeta Ray-Ban Displayより、30gも軽いのです。ディスプレイなしのMeta Ray-Banグラスよりも10gから14g軽い。たった10gと思いますが、これメガネなので。顔に装着するガジェットなら1gでも軽いほうがいい！

マイクロLEDスクリーンは単一カラー。スクリーンの明るさは2,000nits。晴れた日の屋外ではちょっと見にくいかな（Meta Ray-Banは5,000nits…）。スクリーンは両目使用・片目使用のどちらも可能です。

軽さの秘密は…

Image: Lenovo

軽さの理由は、V1にはカメラがないからなんです。カメラがないことには、スマートグラスとして賛否両論ありますが、こういうモデルが選択肢としてあるのはよし。オーディオやビジュアル機能を期待している人にとって、カメラなしの軽量化はかえって好条件となります。

カメラがなくてもAI機能は使えます。Lenovo版の音声アシスタントが搭載されており、「見る」ことはできないものの、リアルタイム通訳機能や声でのタスク発動は可能。また、スマートグラスをテレプロンプター（原稿を映して見ながら話せる機能）として使うこともできます。

V1の価格は3999元、562ドル、日本円では約8万6000円。中国で11月9日発売です。

Source: Gizmo China