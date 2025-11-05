「感動するレベル」「クオリティ高い」【ローソン】ティータイムにぴったり♡「新作スイーツ」

行くたびに新しい商品が出ている！？ と驚くほど入れ替わりが早い【ローソン】から、またしても話題の「新作スイーツ」が登場。スイーツ好きも大興奮の商品をピックアップしました。10 / 7・10 / 14から販売がスタートしているので、ぜひお店でチェックしてみてください。

間違いない組み合わせ「もちもちどら焼き × 生キャラメル」

ローソンの大人気スイーツ「どらもっち」から、秋にぴったりな新作が登場！ それがこちらの「生キャラメル どらもっち」です。MERCER bisとのコラボ商品で、おなじみのもちもちどら焼き生地に「北海道産生クリームで仕立てたミルククリーム」と「ビターで濃厚な生キャラメルソース」を合わせているそう。@pan.oyatsuさんは「感動するレベルで美味しい」と大絶賛。お値段は\246（税込）です。

クリームたっぷり「生キャラメルのシュークリーム」

生キャラメルシフォンケーキの専門店・MERCER bisとのコラボスイーツをもう1品ご紹介。こちらの「生キャラメルクッキーシュー」は、ゴツゴツとした見た目が特徴のクッキーシューに、たっぷりのホイップクリームとキャラメルソースを詰めたぜいたくなスイーツ。シュー生地は、クッキーをキャラメルチョコでコーティングしていて、どこを食べてもキャラメル感を味わうことができそう。@pan.oyatsuさんも「これはクオリティ高い」と絶賛されています。お値段は\275（税込）です。

新作和スイーツ「抹茶ムース & 白玉だんご」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「溶ける食感がたまらない」とお気に入りのこちらは、宇治抹茶をぜいたくに使用した「宇治抹茶ムース」です。ふわとろの宇治抹茶ムースの上には、なめらかなミルクホイップがたっぷり。さらに白玉と粒あんをデコレーションして、味わいだけでなく見た目も和の要素が詰まっています。和スイーツが好きな方は要チェックです。お値段は、\297（税込）です。

食べ比べできる！「ほうじ茶の和スイーツ」

先ほどご紹介した「宇治抹茶ムース」と食べ比べてほしいのが、こちらの「宇治ほうじ茶ムース」です。宇治というと抹茶のイメージですが、香ばしいほうじ茶もおすすめ。ほうじ茶ムースの上に、きな粉ホイップ・白玉・粒あんをトッピング。@sujiemonさんは「素朴ながらも味わい深いスイーツ」と絶賛されています。お茶好きはぜひ両方チェックしてみてください。お値段は、\297（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A