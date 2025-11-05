明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかりのもとを再び“錦織”吉沢亮が訪ねてくる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（第29回）が11月6日に放送される。
【写真】松野家を訪れる錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第29回あらすじ
物乞いとなったタエ（北川景子）を見かけてしまったトキだったが、声をかけることができず逃げ帰る。その夜、ヘブン（トミー・バストウ）の女中が決まらず焦る錦織（吉沢亮）が、再びトキを訪ねるのだった。
そんなある日、司之介（岡部たかし）が働く牛乳屋に三之丞（板垣李光人）が仕事を求めて訪ねてくる。その様子を司之介から聞いて、タエと三之丞を心配する松野家だが、トキはタエのことを告げずにいた。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
