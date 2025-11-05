【台風情報】日本の南で近くダブル台風に 台風25号は最大瞬間風速60メートルに達する 新たな熱帯低気圧は近く台風になる予想 今後の進路と勢力、位置を気象庁のデータで見る
台風第25号(カルマエギ)
2025年11月05日06時45分発表
05日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯11度05分 (11.1度)
東経119度25分 (119.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 全域 165 km (90 NM)
05日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度05分 (12.1度)
東経117度10分 (117.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
06日06時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度55分 (12.9度)
東経113度55分 (113.9度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
07日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経108度55分 (108.9度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
08日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 タイ
予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)
東経103度35分 (103.6度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 220 km (120 NM)
■きょうにも台風になるか
熱帯低気圧 b
2025年11月05日07時05分発表
05日06時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度25分 (8.4度)
東経144度00分 (144.0度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
06日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯10度05分 (10.1度)
東経142度20分 (142.3度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
07日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯12度35分 (12.6度)
東経140度10分 (140.2度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
08日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度05分 (14.1度)
東経136度20分 (136.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
09日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)
東経130度40分 (130.7度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (235 NM)
10日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経124度40分 (124.7度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 550 km (295 NM)