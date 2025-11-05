TUY

写真拡大

台風第25号(カルマエギ)
2025年11月05日06時45分発表

【画像】近くダブル台風に　進路は

05日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯11度05分 (11.1度)
東経119度25分 (119.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    全域 165 km (90 NM)

05日18時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度05分 (12.1度)
東経117度10分 (117.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)
暴風警戒域    全域 220 km (120 NM)

06日06時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度55分 (12.9度)
東経113度55分 (113.9度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

07日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯14度00分 (14.0度)
東経108度55分 (108.9度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

08日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    タイ
予報円の中心    北緯15度25分 (15.4度)
東経103度35分 (103.6度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    220 km (120 NM)

■きょうにも台風になるか

熱帯低気圧 b
2025年11月05日07時05分発表
05日06時の実況

種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度25分 (8.4度)
東経144度00分 (144.0度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

06日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯10度05分 (10.1度)
東経142度20分 (142.3度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

07日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯12度35分 (12.6度)
東経140度10分 (140.2度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

08日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度05分 (14.1度)
東経136度20分 (136.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 320 km (175 NM)

09日03時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度25分 (15.4度)
東経130度40分 (130.7度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (235 NM)

10日03時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度10分 (17.2度)
東経124度40分 (124.7度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 550 km (295 NM)