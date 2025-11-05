◇欧州チャンピオンズリーグ・1次リーグ第4戦 モナコ1―0ボデグリムト（2025年11月4日 ノルウェー・ボデ）

MF南野拓実が所属するモナコ（フランス）が敵地で行われたボデグリムト（ノルウェー）戦で今大会初勝利を挙げた。ここまで2分け1敗と出遅れていた中、前半43分に一瞬の隙を突いてFWバログンが先制点。2シャドーの一角で先発した南野は後半18分までプレーし、得点には絡まなかったものの、1―0の勝利に貢献した。

シュート数9―18本と圧倒されながら競り勝ち、欧州CL初ゴールで試合の最優秀選手に選ばれたバログンは「我々には強い決意と粘り強さがあった。寒くて雨の中、本当に厳しい試合になることは分かっていたが、言い訳はしたくなかった。チームとして一つにならなければならないと分かっていたし、監督も強く言っていた。我々にはそれができた」と満足感を漂わせた。

27位から暫定18位に浮上し、ポコニョーリ監督は「我々にとって勝つことは重要だった。生き残るためには今日、何かを得る必要があった」と満足げ。敵地での貴重な勝利に「ここは簡単な場所ではない。多くのチームがここで何かを得ることはできない。だからチームを誇りに思う。我々は共に苦しんだ。予想通り支配的な相手と対戦したが、共に守り、そして決定力があった」と振り返った。