夫婦の年収合わせて2200万円という、IT企業と外資系企業に勤めるパワーカップル。充分な高収入のはずが、6000万円のローン返済計画が滞り、貯蓄がまったく増えない……その理由は、夫婦が「絶対に譲れない」と語る、月25万円の「聖域」にありました。高収入家庭だからこその見えない浪費、そして陥りがちな罠とは？（家計再生コンサルタント 横山光昭）

年収2200万円のパワーカップルなのに貯蓄が進まない

現代社会において、夫婦共働きで高い収入を得る「パワーカップル」は増加していますが、その経済力に比例して支出も膨らみ、「高収入＝余裕のある生活」という図式が必ずしも成り立たない現実があります。

むしろ、収入が多いからこそ見過ごされがちな「聖域」とも呼べる出費項目が、将来の計画を根底から揺るがすケースは少なくありません。今回ご紹介する事例を通して、読者のみなさんの家計にも潜む、意識しにくい「浪費の盲点」を探るヒントを見つけていただければと思います。

今回ご紹介するのは、IT企業勤務の夫、山下ケンタさん（仮名・45歳）と外資系企業勤務の妻、サキさん（仮名・42歳）ご夫妻です。お子さんは小学生が2人で、世帯年収はボーナス込みで約2200万円、手取りにすると約1500万円という高水準です。それにもかかわらず、6000万円のマイホームローン返済に苦悩し、家計相談に訪れました。

彼らの相談内容は、「10年前に購入した6000万円のマンションのローンを、予定通り夫が60歳になるまでに完済する計画を立てていたが、思うように貯蓄が増えない。夫婦の共通の趣味である外食を含めた食費、交際費、ワイン関連の出費（月25万円）を維持しつつ、繰り上げ返済の資金を捻出できないか」というものでした。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）