【LILY BROWN】2025冬コレクション公開！シネマティックスタイル♡

女性らしさとヴィンテージムードを融合させた人気ブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」が、2025年冬コレクションを発表。テーマは“Moments in CINEMA”。まるで映画のワンシーンのように、今この瞬間をドラマティックに彩るスタイルを提案。公式オンラインサイトおよびUSAGI ONLINEでは、11月4日(火)12:00よりビジュアルを公開し、同時に予約受付がスタート。

テーマは“Moments in CINEMA”―冬にときめく物語を



今回のコレクションテーマは“Moments in CINEMA”。クラシックな記憶と現代の感性を重ね合わせ、映画のヒロインのような高揚感を感じさせるデザインが揃いました。

上品でいて芯のある女性像を表現し、ジャケット（15,950円）やコート（42,900円）、ドレス（30,910円）など、冬をドラマティックに彩るアイテムがラインナップ。

凛とした存在感を放つ装いで、いつもの日常をシネマティックに演出します。

ブルガリの新章♡ メアリー・カトランズが導く「セルペンティ」最新コラボコレクション

アクセサリーや小物も主役級の存在感♡



LILY BROWNらしい繊細なディテールにも注目。グローブ（5,940円）やピアス（4,950円～7,920円）、ヘアアクセサリー（3,300円～8,580円）など、冬の装いに華やぎを添える小物が充実しています。

バッグ（11,880円～19,910円）は存在感がありながらも上品なデザインで、デイリーにも特別な日にもマッチ。ひとつ取り入れるだけで、シーズンムードが一気に高まります。

オンライン予約は11月4日正午スタート



2025年11月4日(火)12:00より、LILY BROWN公式オンラインストアとUSAGI ONLINEでビジュアル公開＆予約が開始。MASH STORE（公式アプリ）でも同時に展開され、店舗では順次販売予定です。

すべて税込価格で、人気アイテムは早めのチェックがおすすめ。LILY BROWNの冬物語を、あなたのワードローブにも迎えてみて。

この冬、あなたの“ときめき”をまとう



「LILY BROWN 2025 Winter Collection」は、まるで映画の中を歩くようなロマンティックな世界観が魅力。品格と遊び心が共存するデザインは、自分らしく輝きたい女性の背中をそっと押してくれます。

凛とした冬の空気に映える“シネマティックスタイル”で、心ときめく季節を楽しんでみてくださいね♡