【続報】佐賀市で船舶火災 川副町早津江の川副大橋西 232m付近 約1時間14分後に鎮火（11月5日午前8時58分ごろ発生）

2025年11月5日 8時17分

佐賀県防災メールによると、5日午前7時58分ごろ、佐賀市川副町早津江[災害点目標]川副大橋（川副町大詫間）西 232m付近で船舶火災が発生した。同9時12分ごろ鎮火した。

西日本新聞