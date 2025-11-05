タイガースは4日（日本時間5日）、ジャック・フラーティ投手（30）が残留すると発表した。

フラーティは昨季もタイガースでプレーしていたが、シーズン途中にドジャースに移籍し、ド軍の4年ぶりとなる世界一に貢献。28試合、計162回を投げ13勝7敗、防御率3・17だった。

昨シーズン後にFAとなり、本人が望んでいた長期契約は得られず、タイガースと2年総額3500万ドル（当時約52億8500万円）で合意した。

今季は31試合に先発し、計161回を投げ8勝15敗、防御率4・64。15試合先発の条件を満たしたことで、2026年のプレーヤーオプション額は当初の1000万ドル（約15億3000万円）から2000万ドル（約30億7000万円）に上昇した。

このオフ、そのオプションを行使して残留するのか、3年連続でFA市場に出るのか、決断を迫られていたが残留を選択した。

タイガースは今季、一時2位に15・5ゲーム差を付けるなど独走態勢だったが、終盤にガーディアンズの猛追を受け、レギュラーシーズン最終戦で地区優勝を逃した。

ポストシーズンではワイルドカードシリーズでライバル・ガーディアンズに2勝1敗とし地区シリーズに進出。ただ同シリーズでマリナーズに敗れ今季を終えた。

フラーティは来季、エース・スクバルらとともに先発陣を形成する見込み。