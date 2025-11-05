東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値176.44 高値177.73 安値176.10
179.04 ハイブレイク
178.39 抵抗2
177.41 抵抗1
176.76 ピボット
175.78 支持1
175.13 支持2
174.15 ローブレイク
ポンド円
終値200.09 高値202.75 安値199.88
204.80 ハイブレイク
203.78 抵抗2
201.93 抵抗1
200.91 ピボット
199.06 支持1
198.04 支持2
196.19 ローブレイク
スイス円
終値189.63 高値190.92 安値189.40
192.09 ハイブレイク
191.50 抵抗2
190.57 抵抗1
189.98 ピボット
189.05 支持1
188.46 支持2
187.53 ローブレイク
豪ドル円
終値99.72 高値100.91 安値99.47
102.04 ハイブレイク
101.47 抵抗2
100.60 抵抗1
100.03 ピボット
99.16 支持1
98.59 支持2
97.72 ローブレイク
NZドル円
終値86.73 高値88.06 安値86.60
89.12 ハイブレイク
88.59 抵抗2
87.66 抵抗1
87.13 ピボット
86.20 支持1
85.67 支持2
84.74 ローブレイク
カナダドル円
終値108.96 高値109.81 安値108.87
110.50 ハイブレイク
110.15 抵抗2
109.56 抵抗1
109.21 ピボット
108.62 支持1
108.27 支持2
107.68 ローブレイク
