東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6490 高値0.6541 安値0.6481
0.6587 ハイブレイク
0.6564 抵抗2
0.6527 抵抗1
0.6504 ピボット
0.6467 支持1
0.6444 支持2
0.6407 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5644 高値0.5710 安値0.5635
0.5766 ハイブレイク
0.5738 抵抗2
0.5691 抵抗1
0.5663 ピボット
0.5616 支持1
0.5588 支持2
0.5541 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4104 高値1.4108 安値1.4054
1.4177 ハイブレイク
1.4143 抵抗2
1.4123 抵抗1
1.4089 ピボット
1.4069 支持1
1.4035 支持2
1.4015 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6490 高値0.6541 安値0.6481
0.6587 ハイブレイク
0.6564 抵抗2
0.6527 抵抗1
0.6504 ピボット
0.6467 支持1
0.6444 支持2
0.6407 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5644 高値0.5710 安値0.5635
0.5766 ハイブレイク
0.5738 抵抗2
0.5691 抵抗1
0.5663 ピボット
0.5616 支持1
0.5588 支持2
0.5541 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4104 高値1.4108 安値1.4054
1.4177 ハイブレイク
1.4143 抵抗2
1.4123 抵抗1
1.4089 ピボット
1.4069 支持1
1.4035 支持2
1.4015 ローブレイク