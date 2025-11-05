東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6490　高値0.6541　安値0.6481

0.6587　ハイブレイク
0.6564　抵抗2
0.6527　抵抗1
0.6504　ピボット
0.6467　支持1
0.6444　支持2
0.6407　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5644　高値0.5710　安値0.5635

0.5766　ハイブレイク
0.5738　抵抗2
0.5691　抵抗1
0.5663　ピボット
0.5616　支持1
0.5588　支持2
0.5541　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4104　高値1.4108　安値1.4054

1.4177　ハイブレイク
1.4143　抵抗2
1.4123　抵抗1
1.4089　ピボット
1.4069　支持1
1.4035　支持2
1.4015　ローブレイク