モナコが欧州CL4戦目で待望初白星! ボデ・グリムトとの接戦を制す…南野拓実は開幕節以来のCL先発入り
[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節 ボデ・グリムト 0-1 モナコ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節を各地で行った。MF南野拓実が所属するモナコ(フランス)は敵地でボデ・グリムト(ノルウェー)と対戦し、1-0で勝利。開幕節以来となる欧州CL先発出場を果たした南野は、後半19分までプレーした。
南野は2シャドーの右に入りながら、モナコの布陣変更に伴い、中盤の底でもプレーした。前半28分には左サイドからの折り返しを収め、ワントラップから右足シュート。相手にブロックされたものの、積極的にゴールを狙った。
両チームともに決定機を多く作るなか、先制したのはモナコ。前半43分、左サイドのスローインからFWフォラリン・バログンが前進する。MFマグネス・アクリウシェとのパス交換からPA左に入り込むと、左足シュートを角度のないところからニアサイドにぶち込み、ゴールに突き刺した。
前半はモナコが1-0のリードで折り返す。後半に入ると、ボデ・グリムトが攻勢を強めていき、モナコのゴールを脅かしていった。南野は後半19分に途中交代している。
追いかけるボデ・グリムトだが、後半37分にDFヨスタイン・グンデルセンが相手の足を踏んだことで退場処分。数的優位に立ったモナコがそのまま1点差を守り切った。
モナコは開幕4試合目で今シーズンの欧州CLで待望の初白星を手にした。
