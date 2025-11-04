フィレンツェ発「ドットール・ヴラニエス」が表参道店をオープン

イタリア・フィレンツェ発のフレグランスブランド「ドットール・ヴラニエス フィレンツェ（DR. VRANJES FIRENZE）」が、表参道店を新たにオープンした。国内の直営店としては15店舗目となる。

ドットール・ヴラニエスは、1983年に創業。「香りを通じてフィレンツェの貴重な遺産を伝え続ける」という哲学のもと、フィレンツェの文化遺産や象徴的なフレグランス、時を超えて愛されるエレガンスを独自に融合し、その伝統的な職人技や香水芸術で五感すべてに働きかけるアイテムを展開する。

表参道店は表参道通り沿いに位置する路面店。白を基調とした店内には、新オードパルファムコレクション「フィレンツェ イン トランスレーション」のほか、ブランドを代表する赤ワインをモチーフにした「ロッソ ノービレ」などブランドを彩るアイテムを揃える。フィレンツェの伝統と香りの芸術を継承しながら、日常を豊かに彩るフレグランス体験を提案する。

■ドットール・ヴラニエス 表参道店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-15 マンション31 1F

営業時間：11:00-20:00（休業日：年末年始予定）

電話番号：03-6427-3780