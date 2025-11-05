¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥¿¥¨ÍÍ¤¬Êª¸ð¤¤¤Ë¡ÄÄ«¥É¥é¼õ¤±¤â¾×·â¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¥Ø¥Ö¥ó¡È¶òÃÔ¼ø¶È¡É²Ú´Ý¡Ö»ä¾ð¶´¤ó¤Ç¡×
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï5Æü¡¢Âè28ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤Î¡È¿ÆÀÌ¡É±«À¶¿å¥¿¥¨¤¬Êª¸ð¤¤¤Ë¿È¤ò¤ä¤Ä¤·¤¿»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè28ÏÃ¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷ÃæÃµ¤·¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë°ÍÍê¡£¥È¥¤Ï¹â³ÛÊó½·¤Î½÷Ãæ¡¢¤Ä¤Þ¤êÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¤òµ¿¤¤¡¢ÃÇ¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢³¹Ãæ¤Ç»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¿ÍÊª¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¥È¥¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷¤ÎÊª¸ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤È±«À¶¿å¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¥Êª¹©¾ì¤ÏÊÄº¿¡£¥È¥¤Ï»×¤ï¤º¡¢ÌÚ¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË¡Ö»Ü¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢Æ¬²¼¤²¤ÆÎé¤ò¸À¤¦¤Î¤¬Êª¸ð¤¤¤¸¤ã¤í¤¦¤¬¡×
¡¡¥¿¥¨¡Ö²¿¸Î¡×¡Ö²¿¸Î¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤Ì¤«¡×
¡¡¥¿¥¨¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¤º¡£»Ü¤·¤Ï»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤¦¤Á¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥È¥¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡¢¶Ó¿¥¡ÊÈ¬±À¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿Åçº¬¤Î¶µ°é¼Ô¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº¡Ë¤Î3¿Í¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¥¿¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¾®Àô¥Á¥¨¤µ¤ó¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Àô²È¤âº¤µç¤·¡¢¥Á¥¨¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÊª¸ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»Ë¼Â¥Ù¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¤â¡ÖµÞÅ¸³«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç¶Ó¿¥¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡£²¿¤Ê¤Î¡¢¤¢¤Î¼ø¶È¤Ï¡£»ä¾ð¤ò¶´¤ó¤Ç¡×¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤â¡Öº¬¤Ë»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤â¡£¤¢¤Î¼ø¶È¤Ï»ä¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£