11月5日は「いいたまごの日」！　国産が98％なのに自給率が13％の理由とは

「11月5日」。今日は何の日でしょう？答えは「いいたまごの日」！一般社団法人日本養鶏協会など関係団体によって、2010（平成22）年に制定されました。国際鶏卵委員会（IEC）によると、2023年の日本での年間鶏卵消費量は320個と、世界でも第4位の消費量を誇ります。そんな日本人の生活になくてはならない「たまご」について、鮮度や選び方など気になっていたことを調べました。

「たまご」のちょっと複雑な話

「いいたまごの日」が11月5日になったのは、「いい（11）たまご（05）」の語呂合わせです。

日々の食卓に登場する回数が比較的多いのが「たまご」でしょう。「完全栄養食品」ともいわれる栄養価の高い食材で、ほとんどが国内で生産されており、農林水産省が発表した「令和6年度 食料自給率について」によると、カロリーベース食料国産率は98％とほかの食材に比べ、圧倒的な高水準になっています。

しかし、カロリーベース食料自給率になると、数値は12％まで下がります。何故なのでしょうか。

これは、卵を生む鶏の餌を輸入に頼っているため、カロリーベースの食料自給率では、下がってしまうのです。鶏の餌を輸入することができなくなってしまうと、供給は追いつかなくなってしまいます。“国産率”と“自給率”に大きな乖離が生まれている理由です。

健康増進や老化防止にも良いとされているたまご（photoAC）

知ってるようで知らない「たまご」のこと

日々何気なく食べていますが、「いいたまごの日」の今日、「たまご」についてなんとなく疑問に思っていたことを調べてみました。

その1。目玉焼きを焼こうと、フライパンに落とした黄身の色が1つ1つ微妙に違い、ついつい「濃い色の方が栄養価が高い」気がして、若干オレンジ色味の強い方を選ぶ人、いるんじゃないでしょうか。筆者もそう。黄身の色の違いは鶏が食べる飼料に含まれる植物由来の天然色素「カロテノイド」の量によるもの。単純に個体差があるだけで栄養価に関しての違いはないと判明。

その2。生卵を割ったとき卵白が濁っていて、「悪くなってるかも？」と臭いをかいでみたこと、ありませんか。実は白く濁っている方が産みたての新鮮なたまごなんです。新鮮な卵白には炭酸ガスが含まれるため白く濁って見えるのだとか。時間の経過によりその炭酸ガスが殻の気孔から抜けていき、次第に卵白が透明に変化していくのだそう。

シンプルだけど美味しい「TKG」こと「たまごかけごはん」（photoAC）

たまごを熱々のご飯にかけて食べる「たまごかけごはん」。シンプルなだけに新鮮さがカギになる逸品です。最近では日本のみならず、生卵を食べる習慣がない外国でも「TKG」と略され親しまれているそう。

【画像】シンプルだけど美味しい！海外でも親しまれるようになった「TKG」（2枚）