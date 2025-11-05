40代はたるみ対策がカギ！まぶたのたるみに負けない！若見えアイメイクテク

美容ライターの遠藤幸子です。40代になってから、鏡をのぞいたときに「目が小さくなった」「グラデーションアイメイクがうまくいかない」と感じたことがありませんか？これは、まぶたのたるみサインかもしれません。まぶたのたるみに負けない若見えアイメイクテクを3つ紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

今回使用するコスメ

今回のメイクで使用したコスメはこちらです。

A：ラカ フォーエバー6アイパレット 04 タンピーチ 上段中央のカラーのみ使用（税込価格2,970円）

B：ミルクタッチ オールデイロングアンドカールマスカラ ダークトープ（税込価格1,628円）

C：キャンメイク クリーミータッチアイライナー 02 ミディアムブラウン（税込価格715円）

D：コバコ アイラッシュカーラー（センターカール※デザインは限定品につき完売）（定番品は税込価格1,540円）

まぶたのたるみに負けない若見えアイメイクテク

1．膨張色×繊細パールでハリ感をプラス

まぶたがたるんで見えるときこそ、重ねすぎないアイシャドウが効果的です。なぜなら、複数色を使ったグラデーションメイクは目を閉じて行いますが、目を開けたときに思うような位置に色が来ず、もたついた仕上がりになる可能性が高いからです。

おすすめは、ベージュピンクやピーチ系などのやわらかな膨張色を単色で使うこと。さらに、繊細なパール感のあるものを選ぶと、光をまとったような自然なハリ感が生まれます。

目のキワ辺りから徐々に上に向かって薄くなるようにグラデーション塗りすると、自然な立体感が出ます。無理に締め色を使って陰影を作るよりも、光でふっくらと見せることで若々しい印象に仕上がります。

2．アイライナーは少し上向きに描き終える

アイラインはリキッドを使って、つい跳ね上げたくなる方が40代は多いかもしれません。しかし、逆に目元の重みを強調してしまうこともあります。おすすめは、まつげの隙間を埋めるようにごく細くラインを引き、目尻はほんの少し上向きに描き終える方法です。

目を開けたときに自然に見える位置に仕上げることで、まぶた全体がすっきり見え、やわらかく引き締まった印象になります。ラインの色はブラックよりもブラウンやグレージュなど、軽やかなトーンを選ぶと、抜け感が出て若見え効果がアップします。

3．まつ毛はしっかりカールさせてまぶたの印象を引き上げる

40代になると、まつ毛の量が減って目元の存在感が薄れ、ハリ・コシが失われてカールしにくく、落ちやすくなりがちです。そこで、ボリュームタイプのマスカラに手を伸ばす人が増えてきますが、まつ毛に不自然なボリュームを出すと、まつ毛が短く見えるなどして逆効果。

40代のまつ毛メイクは、カールにこだわるのがおすすめです。ビューラーで根元からしっかりと立ち上げ、マスカラを塗るときには短いまつ毛もすくい上げながら、根元からジグザグと塗ってカールさせましょう。

マスカラはカールキープ力にこだわるほか、ボリュームよりもさりげないロング効果やセパレート効果にこだわって選ぶのがおすすめ。ふわっと上下左右に自然に広がるまつ毛は、ダウンしがちな40代の目力を高める効果が期待できます。

40代以降のアイメイクは、隠すよりも光を味方につけ、角度で引き上げるメイクテクがポイントになります。

まとめ

膨張色×繊細パールのアイシャドウでまぶたにハリを与え、自然な上向きラインで引き締め、まつげの立ち上がりで全体をリフトアップ。この3つを意識するだけで、まぶたのたるみを感じさせない明るい目元が完成します。

目元の印象が変わると、表情そのものが若々しく見える可能性も高まります。小さな工夫で、今日からたるみに負けない目元を演出しましょう。