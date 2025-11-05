かたせ梨乃、『相棒』初出演！ 杉下右京に新たな恋!? “死を呼ぶ三角関係”ぼっ発
今夜11月5日21時放送の水谷豊主演ドラマ『相棒 season24』（テレビ朝日系）では、かたせ梨乃演じる魅惑の女性をめぐり、杉下右京（水谷）が財界の大物とまさかの《三角関係》に…？ かたせは『相棒』シリーズ初出演で、水谷とも初共演。
今夜放送の第4話「みんな彼女を好きになる」は、右京が紅茶店で知り合った女性とディナーを楽しむところから始まる。彼女の名は“熊井エリザベス（かたせ梨乃）”。テーラーで働く腕のよい職人である彼女は優雅でユーモアもあり、紅茶への造詣も深く、右京とも気が合う様子…。
ところが、食事を終えて彼女と別れた直後、初老の男が突然、右京に殴りかかってきた。男は「彼女をもてあそびやがって！」「彼女を悲しませるのはやめろ」などと口走るが、右京には全く心当たりがなく…。
まもなく、男は大手通信会社で会長を務める超大物・米村隆光（吉満寛人）と判明。権力者である米村が常軌を逸した恨みを募らせていることに危機感を覚えた右京は、相棒の亀山薫（寺脇康文）とともにエリザベスの周辺を調べ始める。
すると、エリザベスは男女問わず会えば誰もがみんな彼女を好きになってしまう魅惑的な女性であることが明らかに。しかし、彼女の“意外すぎる秘密”も浮上、杉下右京襲撃事件は思わぬ方向へと急展開していく…。
『相棒』初出演であるとともに、水谷とも初共演のかたせは「杉下右京さんは実在の方ではないかと思うほど、日本中の皆さんが毎回楽しみにしていらっしゃる『相棒』、毎日台本を開いてはクランクインの日が待ち遠しくて仕方がなかったです」とオファーを受けたときのはやる思いを吐露する。
エリザベスを演じるにあたっては、「右京さんとの出会いの場となる紅茶店に役作りのために行きました。大きな窓ガラスを左手に外の景色を眺めて、ひとりリハーサル。まさかその席に本番でも座るとは！」と深く役柄に向き合い、「エリザベスは相手の瞳に自分を映して生きているような女性です。“沈黙と饒舌”揺れる心を表現できたら良いな、と思いながら演じていました」と、彼女の感情を繊細に描いたことを明かしている。
みんなを“とりこ”にするエリザベス、彼女が抱える秘密とは…。そして右京との恋の行方は…。ラスト6分、まさに“沈黙と冗舌”を巧みに織り交ぜた水谷とかたせの静かな“芝居合戦”が繰り広げられる。
ドラマ『相棒 season24』は、テレビ朝日系にて毎週水曜21時放送。
かたせ梨乃（熊井エリザベス 役）コメント全文は以下の通り。
■かたせ梨乃（熊井エリザベス 役）コメント全文
――『相棒』初出演となりますが、オファーを受けたときのお気持ちを教えてください
水谷さんとご一緒させていただくのは今回が初めてになります。杉下右京さんは実在の方ではないかと思うほど、日本中の皆さんが毎回楽しみにしていらっしゃる『相棒』、その作品のオファーをいただいて、毎日台本を開いてはクランクインの日が待ち遠しくて仕方がなかったです。
――熊井エリザベスという魅惑的な女性を演じた感想を教えてください
まずは右京さんとの出会いの場となる紅茶店に役作りのために行きました。大きな窓ガラスを左手に外の景色を眺めて、ひとりリハーサル。まさかその席に本番でも座るとは！
エリザベスは相手の瞳に自分を映して生きているような女性です。
“沈黙と饒舌”揺れる心を表現できたら良いな、と思いながら演じていました。エリザベスでいるときは常にエモーショナルな気持ちになりました。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
急に秋を飛び越え冬がやって来ました。
そんな夜は温かい紅茶を飲みながら『相棒』をお楽しみ下さい。
