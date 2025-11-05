見つけたら必ずまた買う！「便利すぎてないと無理…」家中に設置してる便利な100均袋

今回ご紹介するのはセリアで購入したゴミ袋。卓上で使える自立するタイプなのですが、意外とありそうでなかったアイテムで、すっかり手放せない商品となりました。中身が透けにくく、省スペースで置くことが可能。食卓やキッチン、デスクや洗面周りなど、家中で活躍してくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

商品情報

商品名：自立型卓上ゴミ袋 四角形 12枚入り

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：タテ115mm×ヨコ100mm（底マチ100mm）×厚み0.032mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4903234015603

ストック買い必須！セリアで見つけた優秀すぎる卓上ゴミ袋

今回ご紹介するのはセリアの掃除グッズ売り場で見つけた『自立型卓上ゴミ袋 四角形 12枚入り』という商品。

今まで様々なタイプの卓上ゴミ袋を使ってきたのですが、もう手放せない！というほど、便利で優秀なアイテムだったのでご紹介します。

感覚としては折り紙で折ったゴミ箱に似ていて、展開するだけで自立してくれるという仕組み。コンパクトで中身が透けにくく、水分にも強いのが特徴です。

家中で大活躍！セリアの『自立型卓上ゴミ袋 四角形 12枚入り』

口部分は折り返されていて、開きやすく、口を開いたままをしっかりキープしてくれるのがうれしいポイント。

ティーパックやポーションなどの水分のあるごみを捨ててもへたらないため、食卓において骨付きチキンを食べたり、貝類を食べたりするときにもぴったり！

省スペースで場所を取らないので、デスクやキッチン、洗面台などのわずかなスペースにも設置しやすく、ゴミがたまったらそのまま丸っと捨てることができます。

今回はセリアで購入した『自立型卓上ゴミ袋 四角形 12枚入り』をご紹介しました。意外とありそうでなかったタイプで、筆者はすっかり手放せなくなってしまいました。12枚入りで110円（税込）とコスパが高いのも助かりますね。

商品名：サニタリーバッグ ロゴ柄 大 10枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦19×横17.2cm（内寸 縦18.3×横15.5cm）

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583258781

セリアにはこのほかにも、用途別に便利なゴミ袋が数多く展開されています。筆者が愛用している『サニタリーバッグ ロゴ柄 大 10枚』は、出先にサニタリーアイテムを持っていくのにも便利ですが、家でサニタリーボックス代わりにも使えておすすめ。

ぜひ併せてチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。