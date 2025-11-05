見つけたら必ずまた買う！「便利すぎてないと無理…」家中に設置してる便利な100均袋
商品情報
商品名：自立型卓上ゴミ袋 四角形 12枚入り
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：タテ115mm×ヨコ100mm（底マチ100mm）×厚み0.032mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4903234015603
ストック買い必須！セリアで見つけた優秀すぎる卓上ゴミ袋
今回ご紹介するのはセリアの掃除グッズ売り場で見つけた『自立型卓上ゴミ袋 四角形 12枚入り』という商品。
今まで様々なタイプの卓上ゴミ袋を使ってきたのですが、もう手放せない！というほど、便利で優秀なアイテムだったのでご紹介します。
感覚としては折り紙で折ったゴミ箱に似ていて、展開するだけで自立してくれるという仕組み。コンパクトで中身が透けにくく、水分にも強いのが特徴です。
家中で大活躍！セリアの『自立型卓上ゴミ袋 四角形 12枚入り』
口部分は折り返されていて、開きやすく、口を開いたままをしっかりキープしてくれるのがうれしいポイント。
ティーパックやポーションなどの水分のあるごみを捨ててもへたらないため、食卓において骨付きチキンを食べたり、貝類を食べたりするときにもぴったり！
省スペースで場所を取らないので、デスクやキッチン、洗面台などのわずかなスペースにも設置しやすく、ゴミがたまったらそのまま丸っと捨てることができます。
今回はセリアで購入した『自立型卓上ゴミ袋 四角形 12枚入り』をご紹介しました。意外とありそうでなかったタイプで、筆者はすっかり手放せなくなってしまいました。12枚入りで110円（税込）とコスパが高いのも助かりますね。
商品名：サニタリーバッグ ロゴ柄 大 10枚
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦19×横17.2cm（内寸 縦18.3×横15.5cm）
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583258781
セリアにはこのほかにも、用途別に便利なゴミ袋が数多く展開されています。筆者が愛用している『サニタリーバッグ ロゴ柄 大 10枚』は、出先にサニタリーアイテムを持っていくのにも便利ですが、家でサニタリーボックス代わりにも使えておすすめ。
ぜひ併せてチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。